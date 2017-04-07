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Томас Мюллер пропустит матч с "Боруссией"

Нападающий "Баварии" Томас Мюллер из-за травмы голеностопа не сыграет в матче 28-го тура чемпионата Германии против дортмундской "Боруссии", сообщает официальный сайт команды.

Напомним, футболист получил повреждение в матче национального первенства против "Аугсбурга".
Теги: Мюллер Бавария Боруссия Д
Вчера, 23:43
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