Томас Мюллер пропустит матч с "Боруссией"

Нападающий "Баварии" Томас Мюллер из-за травмы голеностопа не сыграет в матче 28-го тура чемпионата Германии против дортмундской "Боруссии", сообщает официальный сайт команды.Напомним, футболист получил повреждение в матче национального первенства против "Аугсбурга".