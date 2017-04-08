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Шесть матчей и ни одной победы (1)
Шесть матчей и ни одной победы (1)
"Бавария": мы не будем связываться с Обамейянгом и другими игроками из "Боруссии"
Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге заявил, что мюнхенцы не планируют покупать лидеров дортмундской "Боруссии".
"Да, Вайгль, Обамейянг, Думбеле и Пулишич - классные футболисты. Но сегодня я могу гарантировать, что мы не связывались и не будем связываться ни с одним из этих игроков", - цитирует Румменигге "Газета.ru" со ссылкой на WAZ.
"Да, Вайгль, Обамейянг, Думбеле и Пулишич - классные футболисты. Но сегодня я могу гарантировать, что мы не связывались и не будем связываться ни с одним из этих игроков", - цитирует Румменигге "Газета.ru" со ссылкой на WAZ.
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