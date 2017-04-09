Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Новости партнеров

"Краснодар" и ЦСКА сыграли вничью

В матче 22-го тура чемпионата России "Краснодар" на своем поле сыграл вничью с ЦСКА. Таким образом, армейцы отстают от лидирующего "Спартака" на восемь очков.

Чемпионат России. 22 тур

"Краснодар" - ЦСКА - 1:1

Голы: Смолов, 58 (пен) - Вернблум, 76.

"Краснодар": Крицюк, Петров, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Перейра (Жоаозиньо, 75), Каборе, Газинский, Классон (Лаборде, 80), Мамаев, Смолов.

ЦСКА: Акинфеев, Васин, Игнашевич, В. Березуцкий, Набабкин (Тошич, 74), Фернандес, Вернблум, Головин, Натхо (Оланаре, 71), Ионов (Жамалетдинов, 89), Витиньо.

Предупреждения: Мамаев, 62.
Теги: Краснодар ЦСКА
Сегодня, 18:23
Напечатать
43
(3)
Вернуться назад   1 2   Следующая страница
№43 Написал: mustang (Сегодня, 19:14) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: 22911
Чистое везение,этот сезон ваш

убийственная логика
если спартак на первом месте то потому что у других команд спад smiley
Регистрация: 23.12.2015
№42 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 19:10) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: 22911
Так что не лей дерьмо на других.

ты када решишь оставить тут очередной свой коммент,вспомни эти свои слова.ага?


--------------------
ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№41 Написал: mustang (Сегодня, 19:09) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Prokurator
online

Символично, что Спартак становится чемпионом, когда наш футбол уже на несколько метров в дeрьме

в дерьме вы и кони
у остальных команд норм
подожди вам еще краснодар обгонит
Регистрация: 23.12.2015
№40 Написал: 22911 СПБ (Сегодня, 18:56) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Осталось попробовать зацепиться за ЛЧ,хотя с нашей игрой и третье место за счастье будет.Из первой тройки,по моему мнению,Зенит худший по игре....

Цитата: trent
Цитата: Prokurator
Символично, что Спартак становится чемпионом, когда наш футбол уже на несколько метров в дeрьме.
Очень жаль, что ЦСКА сегодня не смог показать лучшей игры.

ну у бомжатни так всегда: когда конебомжи в жопе, так значит наш футбол в дерьме..это не наш футбол в дерьме, а конебомжи в дерьме, ты за всех то не говори...

А какой у вас футбол?Чистое везение,этот сезон ваш.Вы 15 лет в дерьме сидели и ещё не ясно где вы будете на финише.Так что не лей дерьмо на других.
Регистрация: 16.11.2014
№39 Написал: trent (Сегодня, 18:49) #
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Prokurator
Символично, что Спартак становится чемпионом, когда наш футбол уже на несколько метров в дeрьме.
Очень жаль, что ЦСКА сегодня не смог показать лучшей игры.

ну у бомжатни так всегда: когда конебомжи в жопе, так значит наш футбол в дерьме..это не наш футбол в дерьме, а конебомжи в дерьме, ты за всех то не говори...


--------------------
Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012
№38 Написал: ДЯДЬКА (Сегодня, 18:43) #
  • +1
  •  (5)
online

Хорошая игра, жаль не реализовали свои моменты в первом тайме. Но по большому счету поражения никто в этом матче не заслуживал.
Регистрация: 15.05.2015
№37 Написал: Magmus Домодедово (Сегодня, 18:41) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Kytarba
Какой матч!! ПЛ России это все таки 5 команд и остальные- Зенит",Краснодар" Ростов" Спартак" ЦСКА,остальные статисты..

а в топ-4 чемпионатах больше команд за чемпионство борется???
на Германию к примеру взгляни


--------------------
даешь fair play!
Регистрация: 14.10.2008
№36 Написал: малкавиан Санта-Моника (Сегодня, 18:41) #
  • +7
  •  (7)

Коней в перерыве накормили овсом "не той системы". Иначе как объяснить, что во втором тайме они просто остановились.
И вот эти построения в своей штрафной в два ровненьких ряда, с последующим вываливанием противника один на один от одного паса в разрез напомнили мне славную эпоху Слуцкера.


--------------------
в жизни череда фрустраций
и кругом одно говно,
изменение формаций
бесполезно - всё одно.
Регистрация: 22.11.2011
№35 Написал: FCSKA Москва (Сегодня, 18:38) #
  • -6
  •  (10)
online
Болеет за:
ЦСКА
счёт по игре...сейчас без Дзаги и Ерёмы игра никакая.. только забросы, понятно, что команда перестраиваться , но хотелось бы побольше креатива, может и в ущерб очкам...
Понравился- Игорь, Вермблум, Витиньо...неудачно- Ионов, Вася, Головин ( впрочем он тож зависим), ну Оленаре- накуй нужно, мож Жемалетдинов не хуже сыграл..
Регистрация: 20.10.2012
№34 Написал: anonymous (Сегодня, 18:38) #
  • -17
  •  (23)

свиньи во всю визжат, впрочем как и всегда, ждём разгрома от Зени
Регистрация: 8.01.2017
№33 Написал: Magmus Домодедово (Сегодня, 18:36) #
  • +11
  •  (17)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Prokurator
Символично, что Спартак становится чемпионом, когда наш футбол уже на несколько метров в дeрьме.
Очень жаль, что ЦСКА сегодня не смог показать лучшей игры.

как обычно... лишь бы коням под хвостом лизнуть... типа братские клубы...


--------------------
даешь fair play!
Регистрация: 14.10.2008
№32 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 18:34) #
  • +7
  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: боря888
Чемпионат имени падла

иди уже отсюда в одноклассники, там твое все)))


--------------------
И. Молло -
"Мне нравится Дзюба,он - такой же, как я...."
Регистрация: 26.10.2016
№31 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Сегодня, 18:34) #
  • +5
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
как ни крути,а мясные почти чемпики..Все-таки Массимо-отличный мотиватор! disappointed_relieved


--------------------
Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
№30 Написал: Викторис (Сегодня, 18:33) #
  • +6
  •  (16)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Prokurator
Символично, что Спартак становится чемпионом, когда наш футбол уже на несколько метров в дeрьме.
Очень жаль, что ЦСКА сегодня не смог показать лучшей игры.

Вы же его и развалили несколько лет подряд своими играми в Европе. У Кокорина спросите как он футбол обосрал после евро с Шампанским. И вы сами поуши в дерьме
Регистрация: 8.04.2017
№29 Написал: Канада (Сегодня, 18:33) #
  • +6
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
В первом тайме отскочил "Краснодар",во втором кони - результат удовлетворительный.


--------------------
Путь невских:" Лучано - Луческу-"Луч - Энергия" "!
Регистрация: 6.12.2016
№28 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 18:30) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Локомотив»
Эх, Вася, Вася!
Регистрация: 29.10.2010
№27 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 18:30) #
  • +7
  •  (17)
Болеет за:
«Химки»
Какой матч!! ПЛ России это все таки 5 команд и остальные- Зенит",Краснодар" Ростов" Спартак" ЦСКА,остальные статисты..
Регистрация: 17.03.2008
№26 Написал: oukb8071988 Челябинск (Сегодня, 18:30) #
  • +5
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Prokurator
когда наш футбол уже на несколько метров в дeрьме.


какой еще "наш"? Ваш, ты хотел сказать.
Это ваши заботы
Когда Спартак хромал на обе ноги все только хихикали
сейчас наше время хихикать
Регистрация: 24.11.2008
№25 Написал: 4 звезды (Сегодня, 18:30) #
  • -2
  •  (10)

цска конечно сильнее, краснодар только в самом конце показал сумбур с перевесом
Регистрация: 7.12.2016
№24 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 18:30) #
  • +2
  •  (14)
online
Болеет за:
«Спартак»
хороший тур! могло конечно быть и по лучше, но плюс два, тоже не плохо! ))
Регистрация: 23.03.2009
№23 Написал: боря888 (Сегодня, 18:30) #
  • -17
  •  (23)

Цитата: BAFOMET
Тур имени Спартака!!!!

Чемпионат имени падла
Мразь, предсказанная до начала
Регистрация: 21.12.2016
№22 Написал: Бриг (Сегодня, 18:29) #
  • +5
  •  (13)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Матч понравился, боевая ничья..Конечно хотелось бы большего..Крицюк не спас..
Регистрация: 21.11.2016
№21 Написал: vvSpartak (Сегодня, 18:29) #
  • +5
  •  (19)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Prokurator
Символично, что Спартак становится чемпионом, когда наш футбол уже на несколько метров в дeрьме.
Очень жаль, что ЦСКА сегодня не смог показать лучшей игры.

В дерьме только вы с конями


--------------------
Я спросил:"Зачем ты жжешь?". А он в ответ: "Я? Я не жгу". Ну, дебилы..."- Широков о болельщиках
Регистрация: 16.07.2011
№20 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 18:28) #
  • +1
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: avnik
Судейка Иванов насвистел на двоечку. Интересно, дадут ему по попке или деньгами?


Деньгами по попке.
Больно будет!))


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.

Минусёр, побереги указательный палец.
Мне рейтинг по барабану.
Регистрация: 19.09.2011
№19 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 18:28) #
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Не могу понять что делал Краснодар первые 75 минут матча?
или ж смс ка с дерьмо деньгами от Гинера Арутуняном была забанена?))))
Шаля молодец - команда мобилизовалась в конце и играла очень достойно,
Кононову привет))))
п.с. результат по делу возможно ЦСКА играл лучше


--------------------
И. Молло -
"Мне нравится Дзюба,он - такой же, как я...."
Регистрация: 26.10.2016
№18 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 18:27) #
  • +9
  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
С учетом того что еще матчи с прямыми конкурентами - Кони, зенит гостевые инры с Ростовом и Амкаром. То еще вообще ничего не ясно.
Но что уж там лукавить + 8 за 8 туров до конца - лучше чем +5 за 13 туров.
Но вся борьба впереди. Будет сложно
Регистрация: 22.09.2007
№17 Написал: imaginary (Сегодня, 18:27) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Краснодар»
такое ощущение, что первые 60 минут быки боялись коней
ни одной точной передачи, мячи отскакивают

однако после забитого пендаля - игра была уже полностью за ними, тут дело случая, что цска сравнял
всё-таки им воздалось, за моменты в первом тайме

в общем мясные теперь почти точно чемпионы
ну а мы, жаль, что не выиграли, нервы в борьбе за 4 место продолжаются, а могли бы оторваться
Регистрация: 7.02.2010
№16 Написал: garry topor город-герой Москва (Сегодня, 18:27) #
  • +5
  •  (15)
online
Болеет за:
«Спартак»
Повезло лошадям в конце. Нормально так выходные прошли.
Регистрация: 26.06.2008
№15 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 18:27) #
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Нормуль,счёт меня полностью устроил.
Регистрация: 12.02.2013
№14 Написал: pivo69. (Сегодня, 18:26) #
  • +2
  •  (6)

Очень красиво команды порубились!
Просто круто игра смотрелась,на одном
дыхании!!!
Регистрация: 8.04.2017
Вернуться назад   1 2   Следующая страница
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.