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Денис Бояринцев: "Спартак" сейчас показывает самый содержательный футбол в премьер-лиге
Московский "Спартак" на сегодняшний день демонстрирует самый содержательный футбол в России, заявил бывший полузащитник "красно-белых" Денис Бояринцев.
"Спартак" радует своей игрой, ребята с большим желанием проводят каждый матч. В общем, приятные впечатления от игры команды остаются. Я бы сказал, что "Спартак" сейчас показывает самый содержательный футбол в чемпионате России.
Плюс видна запредельная мотивация у спартаковцев, а в спорте это самое важное. "Спартак" имеет комфортное преимущество, но ребята настроены и будут играть правильно и до последнего, не допустив расслабленности.
Главное, чтобы разговоры вокруг команды, не помешали. И я думаю, что говорить о чемпионстве пока не стоит. Эти разговоры расслабляют, а впереди восемь туров. Сейчас матч с "Зенитом", который может дать многие ответы. Хочется пожелать "Спартаку" победы", - цитирует Бояринцева "Р-Спорт".
"Спартак" радует своей игрой, ребята с большим желанием проводят каждый матч. В общем, приятные впечатления от игры команды остаются. Я бы сказал, что "Спартак" сейчас показывает самый содержательный футбол в чемпионате России.
Плюс видна запредельная мотивация у спартаковцев, а в спорте это самое важное. "Спартак" имеет комфортное преимущество, но ребята настроены и будут играть правильно и до последнего, не допустив расслабленности.
Главное, чтобы разговоры вокруг команды, не помешали. И я думаю, что говорить о чемпионстве пока не стоит. Эти разговоры расслабляют, а впереди восемь туров. Сейчас матч с "Зенитом", который может дать многие ответы. Хочется пожелать "Спартаку" победы", - цитирует Бояринцева "Р-Спорт".
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