Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Новости партнеров

Денис Бояринцев: "Спартак" сейчас показывает самый содержательный футбол в премьер-лиге

Московский "Спартак" на сегодняшний день демонстрирует самый содержательный футбол в России, заявил бывший полузащитник "красно-белых" Денис Бояринцев.

"Спартак" радует своей игрой, ребята с большим желанием проводят каждый матч. В общем, приятные впечатления от игры команды остаются. Я бы сказал, что "Спартак" сейчас показывает самый содержательный футбол в чемпионате России.

Плюс видна запредельная мотивация у спартаковцев, а в спорте это самое важное. "Спартак" имеет комфортное преимущество, но ребята настроены и будут играть правильно и до последнего, не допустив расслабленности.

Главное, чтобы разговоры вокруг команды, не помешали. И я думаю, что говорить о чемпионстве пока не стоит. Эти разговоры расслабляют, а впереди восемь туров. Сейчас матч с "Зенитом", который может дать многие ответы. Хочется пожелать "Спартаку" победы", - цитирует Бояринцева "Р-Спорт".
Теги: Бояринцев Спартак
Сегодня, 14:47
Напечатать
3
(2)
№3 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 15:32) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
самое главное чтобы без скандалов!особенно судейских ошибок..
пускай команды покажут зрелищный футбол! свой максимум.
а победитель выявится со свистком о окончание матча!
Регистрация: 22.05.2015
№2 Написал: yuri спб (Сегодня, 15:29) #
  • -5
  •  (9)
online

Кони сильнее смотрятся.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№1 Написал: SP-M (Сегодня, 15:19) #
  • +5
  •  (5)

надо победить и все тут . другого не дано. не куда отступать. вперед Спартак.
Регистрация: 10.02.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.