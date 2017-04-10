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Олег Иванов: мне кажется, на Кокорина чересчур накинулись, нужно оставить его в покое

Полузащитник "Терека" Олег Иванов высказался относительно критики в адрес форвардов "Зенита" Артема Дзюбы и Александра Кокорина.

"Не думаю, что Дзюба не хочет играть за сборную России. Просто надо понимать, что, играя в сборной, у тебя есть постоянный диалог с тренером и доктором, если у тебя есть болячки.

У меня тоже были проблемы с температурой, но я мог подойти и сказать Рашиду Маматкуловичу [Рахимову], что я себя плохо чувствую. И мы могли прийти к тому, что надо было выходить на поле хотя бы настолько, насколько могу.

А в сборной ты представляешь страну, и никто не поймет, если ты приедешь не готовым. По-моему, здесь груз ответственности больше.

Почему Кокорин не может раскрыть потенциал? Мне кажется, что на него чересчур много накинулись. Нужно просто оставить его в покое, дать играть, жить, и человек придет к этому сам. А то про то, как он на машине ехал, напишут, то что-то еще", - цитирует Иванова ТАСС.
Теги: Иванов Сборная России Кокорин Дзюба
Сегодня, 14:58
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№3 Написал: SP-M (Сегодня, 15:22) #
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ну пусть сам скажет об этом .
Регистрация: 10.02.2017
№2 Написал: casabl (Сегодня, 15:13) #
  • +2
  •  (6)

Если его оставить в покое, он вообще будет забивать только в домино.


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Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015
№1 Написал: kruga (Сегодня, 15:06) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Вот все правильно сказал. Оставить в покое и не звать играть в футбол


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Спартак навсегда!
Регистрация: 4.12.2009
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