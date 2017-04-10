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Денис Бояринцев: возможно, в "Зените" нарушен микроклимат

Микроклимат в "Зените", возможно, нарушен, заявил экс-хавбек московского "Спартака" Денис Бояринцев.

Ранее после матча 22-го тура с махачкалинским "Анжи" (1:1) полузащитник "сине-бело-голубых" Олег Шатов заявил, что главному тренеру Мирче Луческу хорошо и без него в составе. Позднее румынский специалист отметил, что Шатов сам отдалил себя от команды своими травмами.

"Когда идут такие взаимные претензии, в том числе и в СМИ, то действительно все понимают, что ситуация в команде не самая хорошая может быть. Возможно, нарушен микроклимат.

При этом в "Зените" собраны очень хорошие футболисты. И сейчас у них матч со "Спартаком"… Хотя перед любым матчем должны забываться всякие неурядицы и проблемы. Так что я думаю, что в матче "Спартак" – "Зенит" нас ждет очень интересная игра", - цитирует Бояринцева "Р-Спорт".
Теги: Бояринцев Зенит
Сегодня, 15:40
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№2 Написал: utekay Россия (Сегодня, 16:27) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
ещё один иксперт недоделанный


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№1 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 15:53) #
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Болеет за:
«Спартак»
Возможно, нарушен микроклимат.

конечно.. раньше играли настоящие мужики..
а сейчас :молло, кокорины, дзюбы, юсуповы, лодыгины, маки и т. д

и какой тут будет микроклимат ?

детально посмотрите на руки кокорина и на его физиономию ..

мне даже жаль адекватных болельщиков зенита
Регистрация: 22.05.2015
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