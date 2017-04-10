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Денис Бояринцев: возможно, в "Зените" нарушен микроклимат
Микроклимат в "Зените", возможно, нарушен, заявил экс-хавбек московского "Спартака" Денис Бояринцев.
Ранее после матча 22-го тура с махачкалинским "Анжи" (1:1) полузащитник "сине-бело-голубых" Олег Шатов заявил, что главному тренеру Мирче Луческу хорошо и без него в составе. Позднее румынский специалист отметил, что Шатов сам отдалил себя от команды своими травмами.
"Когда идут такие взаимные претензии, в том числе и в СМИ, то действительно все понимают, что ситуация в команде не самая хорошая может быть. Возможно, нарушен микроклимат.
При этом в "Зените" собраны очень хорошие футболисты. И сейчас у них матч со "Спартаком"… Хотя перед любым матчем должны забываться всякие неурядицы и проблемы. Так что я думаю, что в матче "Спартак" – "Зенит" нас ждет очень интересная игра", - цитирует Бояринцева "Р-Спорт".
Ранее после матча 22-го тура с махачкалинским "Анжи" (1:1) полузащитник "сине-бело-голубых" Олег Шатов заявил, что главному тренеру Мирче Луческу хорошо и без него в составе. Позднее румынский специалист отметил, что Шатов сам отдалил себя от команды своими травмами.
"Когда идут такие взаимные претензии, в том числе и в СМИ, то действительно все понимают, что ситуация в команде не самая хорошая может быть. Возможно, нарушен микроклимат.
При этом в "Зените" собраны очень хорошие футболисты. И сейчас у них матч со "Спартаком"… Хотя перед любым матчем должны забываться всякие неурядицы и проблемы. Так что я думаю, что в матче "Спартак" – "Зенит" нас ждет очень интересная игра", - цитирует Бояринцева "Р-Спорт".
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