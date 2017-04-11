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Филипп Лам: у нас достаточно мастерства, чтобы пройти в Лиге чемпионов очень далеко

Защитник мюнхенской "Баварии" Филипп Лам в преддверии первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с "Реалом" оценил шансы своей команды в нынешнем розыгрыше турнира.

"У нас достаточный уровень мастерства, чтобы пройти в Лиге чемпионов очень далеко. В составе "Баварии" есть игроки мирового уровня. Пусть некоторые уже прошли пик карьеры, каждый из нас очень силен индивидуально. Считаю, что последние пару лет наша команда заметно окрепла. В 2010, 2012 и 2013 годах мы играли в финале, с тех пор регулярно добирались до полуфинала. Плюс, у нас в команде осталось достаточно ребят, которые играли в финале еще в 2010-м. У нас сплоченный коллектив, и есть парни вроде Хаби Алонсо, которые знают, как выигрывать такие соревнования. Я считаю, у нас есть все необходимое для победы - мастерство, опыт и сплоченность", - цитирует Лама официальный сайт УЕФА.
Теги: Лам Бавария Реал
Сегодня, 20:41
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