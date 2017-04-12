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Автобусы "Реала" и "Баварии" изменят маршруты до стадиона

Правоохранительные органы усилили меры безопасности в Мюнхене перед четвертьфинальным матчем Лиги чемпионов между "Баварией" и "Реалом", передает "Газета.ru" со ссылкой на испанские СМИ.

Клубные автобусы должны изменить маршрут до стадиона. Число полицейских на самой арене будет увеличено с 370 до 450, а автобус, в котором будут передвигаться мадридцы, сопроводит полицейский эскорт.

Напомним, вчера в Дортмунде перед матчем "Боруссия" - "Монако" возле автобуса "шмелей" произошел взрыв.
Теги: Бавария Реал
Сегодня, 15:27
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