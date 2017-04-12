Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 22-тура
Показать все опросы

Новости партнеров

"Бавария" - "Реал": стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы "Баварии" и "Реала" на первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов.

"Бавария": Нойер, Лам, Мартинес, Боатенг, Алаба, Алонсо, Видаль, Роббен, Тьяго, Рибери, Мюллер.

"Реал": Навас, Карвахаль, Рамос, Начо, Марсело, Касемиро, Кроос, Модрич, Бэйл, Бензема, Роналду.
Теги: Бавария Реал
Сегодня, 21:01
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.