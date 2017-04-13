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Карло Анчелотти: Криштиану Роналду решил исход матча

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал поражение от "Реала" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

"Всё решили детали. Мы не реализовали пенальти и упустили шанс сделать счёт 2:0. Мы пропустили сразу после перерыва, и это изменило ход матча. Криштиану Роналду решил исход матча. Думаю, мы хорошо его сдерживали до красной карточки. Через неделю нам будет очень тяжело, но у нас всё ещё остаётся шанс, и мы постараемся его использовать. Мы сделаем все возможное. Видаль - наш штатный пенальтист, у него достаточно личных качеств для этого. Но такое случается в футболе. Думаю, Хуммельс и Левандовски могут восстановиться к ответному матчу. Я не виню Мартинеса. Это очень важный игрок для нас", - цитирует Анчелотти официальный сайт УЕФА.
Теги: Анчелотти Бавария Реал
Сегодня, 01:04
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