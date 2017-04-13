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Зинедин Зидан: у "Баварии" отличные игроки и прекрасная команда
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан высказался о победе над "Баварией" (2:1) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
"Исход противостояния никогда не решается после первого матча. Мы провели хорошую игру и даже могли, наверное, забить на один-два гола больше. Но мы и так очень довольны. Мы показали стремление добыть хороший результат после первого тайма. Если бы счет стал 2:0, все могло сложиться бы по-другому. Но мы проявили терпение и сумели сравнять счет в начале второго тайма. После этого пошла иная игра. Мы проявили характер и лучше отбирали мяч. Конечно, играть 11 против 10 намного легче, но также стоит принять во внимание, сколько сэйвов сделал Нойер. Здесь очень тяжело играть. У "Баварии" отличные игроки и прекрасная команда. Нам нужно было играть лучше во втором тайме. Не могу сказать, что третий гол снял бы все вопросы. Все станет ясно через неделю. Криштиану был очень доволен своими голами, но расстроен тем, что упустил несколько шансов забить еще. Гарет Бэйл чувствовал судороги в перерыве, поэтому я решил не рисковать. Он не очень хорошо себя чувствует, но мы надеемся, что у него нет ничего серьезного. В то же время я доволен игрой Марко Асенсио, который его заменил", - цитирует Зидана официальный сайт УЕФА.
"Исход противостояния никогда не решается после первого матча. Мы провели хорошую игру и даже могли, наверное, забить на один-два гола больше. Но мы и так очень довольны. Мы показали стремление добыть хороший результат после первого тайма. Если бы счет стал 2:0, все могло сложиться бы по-другому. Но мы проявили терпение и сумели сравнять счет в начале второго тайма. После этого пошла иная игра. Мы проявили характер и лучше отбирали мяч. Конечно, играть 11 против 10 намного легче, но также стоит принять во внимание, сколько сэйвов сделал Нойер. Здесь очень тяжело играть. У "Баварии" отличные игроки и прекрасная команда. Нам нужно было играть лучше во втором тайме. Не могу сказать, что третий гол снял бы все вопросы. Все станет ясно через неделю. Криштиану был очень доволен своими голами, но расстроен тем, что упустил несколько шансов забить еще. Гарет Бэйл чувствовал судороги в перерыве, поэтому я решил не рисковать. Он не очень хорошо себя чувствует, но мы надеемся, что у него нет ничего серьезного. В то же время я доволен игрой Марко Асенсио, который его заменил", - цитирует Зидана официальный сайт УЕФА.
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