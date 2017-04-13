Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Как сыграют "Спартак" и "Зенит"?
Показать все опросы

Новости партнеров

Криштиану Роналду: у Нойера был хороший день, "Бавария" все еще жива

Форвард "Реала" Криштиану Роналду высказал свои впечатления о победе над "Баварией" (2:1) в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов. Португалец в этой встрече стал автором дубля.

"У нас теперь есть большое преимущество перед ответной игрой, но противостояние еще не закончено. У "Баварии" отличная команда, и они еще живы.

Играть с "Баварией" на ее поле всегда нелегко. Мы сумели вернуться в игру после счета 0:1 и имеем хорошие шансы. У Нойера был хороший день, поскольку мы могли забить больше двух голов.

Проблемы с мышцами? У меня все хорошо. Не знаю, кто сомневается во мне. У тех людей, которые следят за моей игрой, нет сомнений", - цитирует Роналду "Газета.ru" со ссылкой на Marca.
Теги: Роналду Реал Бавария
Сегодня, 08:48
Напечатать
1
(1)
№1 Написал: nedva Russia (Сегодня, 09:22) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
На своем поле надо паправить реализацию моментов и всё будет в порядке, Крис!
Регистрация: 23.11.2009
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.