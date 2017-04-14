"Бавария" летом намерена расстаться с защитником Хольгером Бадштубером

"Бавария" больше не заинтересована в услугах защитника Хольгера Бадштубера и намерена продать его в другой клуб. Отметим, что сейчас игрок на правах аренды играет в "Шальке".Как сообщает Kicker, мюнхенцы готовы рассмотреть все предложения по возможному трансферу.