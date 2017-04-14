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"Бавария" летом намерена расстаться с защитником Хольгером Бадштубером

"Бавария" больше не заинтересована в услугах защитника Хольгера Бадштубера и намерена продать его в другой клуб. Отметим, что сейчас игрок на правах аренды играет в "Шальке".

Как сообщает Kicker, мюнхенцы готовы рассмотреть все предложения по возможному трансферу.
Теги: Бавария
Сегодня, 00:48
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