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Роберт Левандовский: я сыграю в Мадриде, травма почти не беспокоит

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовский подтвердил информацию о том, что сможет помочь своей команде во втором матче против "Реала" в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.

"Я сыграю в Мадриде. Сейчас травма почти не беспокоит. Первую игру я пропустил в качестве меры предосторожности", - цитирует нападающего Bild.
Теги: Левандовски Бавария
Сегодня, 11:32
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