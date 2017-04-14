"Бавария" и "Барселона" интересуются Паулиньо

Полузащитник "Гуанчжоу Эвергранд" Паулиньо заинтересовал "Баварию" и "Барселону", которые хотят подписать футболиста в летнее трансферное окно, информирует UOL.Сообщается, что бразилец готов пойти на понижение зарплаты ради перехода в европейскую команду.