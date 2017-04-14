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"Бавария" и "Барселона" интересуются Паулиньо

Полузащитник "Гуанчжоу Эвергранд" Паулиньо заинтересовал "Баварию" и "Барселону", которые хотят подписать футболиста в летнее трансферное окно, информирует UOL.

Сообщается, что бразилец готов пойти на понижение зарплаты ради перехода в европейскую команду.
Теги: Барселона Бавария Трансферы
Вчера, 23:15
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№1 Написал: Спартак Спартаков 111 (Вчера, 23:28) #
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В германии, особенно, за фото с порноактрисой выгонять не будут - будет известным на весь мир этого жанга
Регистрация: 17.03.2017
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