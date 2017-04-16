Олег Шатов: вопросы? Вы издеваетесь? Я и так как на пороховой бочке

Полузащитник "Зенита" Олег Шатов, вышедший на замену в проигранном матче со "Спартаком" (1:2), отказался общаться с журналистами после игры.



"Вопросы? Вы издеваетесь? Я и так как на пороховой бочке", - цитирует Шатова корреспондент Rusfoootball.info Григорий Калёнов.