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Олег Шатов: вопросы? Вы издеваетесь? Я и так как на пороховой бочке

Полузащитник "Зенита" Олег Шатов, вышедший на замену в проигранном матче со "Спартаком" (1:2), отказался общаться с журналистами после игры.

"Вопросы? Вы издеваетесь? Я и так как на пороховой бочке", - цитирует Шатова корреспондент Rusfoootball.info Григорий Калёнов.
Теги: Шатов Зенит Спартак
Сегодня, 22:30
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(3)
№2 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 22:46) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
О, а вот и питерская интеллигенция подъехала...
Регистрация: 2.08.2013
№1 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 22:33) #
  • +4
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
У меня вот тоже один такой был — крылья сделал. — Ну-ну-ну-ну-ну? — Что ну-ну? — я его на бочку с порохом посадил — пущай полетает!
Регистрация: 6.04.2016
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