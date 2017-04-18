Две команды из Мадрида - в полуфинале ЛЧ?

"Лестер" (Англия) - "Атлетико" (Испания)

(первый матч: 0-1)

Стадион в Лестере уже готов к матчу

18 апреля, вторник, Лестер. Стадион «Кинг Пауэр - Уолкерс». 21.45 МСК

Главный судья: Джанлука Рокки (Италия)

Дисквалифицированы: Хут / -

Травмированы/отсутствуют: Менди, Ваге / Тьягу, Врсалько, Фернандес, Мойя

Ориентировочные составы команд (версия Rusfootball.info)

"Лестер" (Англия): Шмейхель - Симпсон, Морган, Беналуан, Фухс - Махрез, Ндиди, Дринкуотер, Олбрайтон - Окадзаки, Варди.

"Атлетико" (Испания): Облак - Хуанфран, Савич, Годин, Луис - Карраско, Сауль, Габи, Коке - Гризманн, Гамейро.

Последние матчи: В В П П Н / В В Н В В

Статистика личных встреч: 5 (+0=1-4), голы: 2-8

Котировки букмекеров: "Лестер" - 3,76; ничья – 3.42; "Атлетико" - 2,08.

"Реал" (Испания) - "Бавария" (Германия)

(первый матч: 2-1)

"Реал" готовится к ответному четвертьфиналу с "Баварией"

18 апреля, вторник, Мадрид. Стадион «Сантьяго Бернабеу». 21.45 МСК

Главный судья: Виктор Кошшои (Венгрия)

Дисквалифицированы: - / Мартинес

Травмированы/отсутствуют: Пепе, Варан, Бэйл / -

Ориентировочные составы команд (версия Rusfootball.info)

"Реал" (Испания): Навас - Карвахаль, Рамос, Начо, Марсело - Кроос, Каземиро, Модрич - Иско, Бензема, Роналду.

"Бавария" (Германия): Нойер - Лам, Боатенг, Алаба - Алонсо, Видаль, Тьяго, Роббен, Рибери - Левандовски, Мюллер.

Последние матчи: В В Н В В / В П В П Н

Статистика личных встреч: 23 (+10=2-11), голы:33-34

Котировки букмекеров: "Реал" - 2,39; ничья – 3.86; "Бавария" - 2,76.

Сегодня первые ответные матчи 1/4 финала лиги чемпионов проведут "Лестер" с "Атлетико" и "Реал" с "Баварией". Команды из столицы Испании попробуют удержать минимальное преимущество, завоёванное в матчах недельной давности. О предматчевых раскладах - в превьюПосле минимального поражения от одной из наиболее сбалансированных команд, оставшихся в розыгрыше лиги чемпионов, "Лестер" вкушает, возможно, последние часы счастья от участия в главном клубном турнире клубного света. Сомнительный пенальти, реализованный Гризманном, позволил испанцам одержать сухую домашнюю победу на "Висенте Кальдерон" и получить весомую долю уверенности перед ответным матчем в Англии. Главная звезда "Атлетико" получила отдых в этот уикенд, не поучаствовав в разгромной победе над "Осасуной" 3-0, и теперь полностью готова к ответной встрече с британцами.Впрочем, для "Лестера" проигрыш в Испании и последующий проход дальше в матчах на вылет не в новинку даже в этом сезоне. Напомним, на предыдущей стадии после проигрыша в Севилье 1-2 был уволен главный творец прошлогоднего триумфа в АПЛ Клаудио Раньери, но в ответной встрече точные удары Моргана и Олбрайтона позволили лисам выйти в четвертьфинал. На подобный успех здесь рассчитывают и сегодня. Несмотря на то, что букмекеры и специалисты уверены, что сегодня лигочемпионская сказка "Лестера" закончится., - так прокомментировал невысокие шансы на успех своей команды новый главный тренер Крэйг Шекспир.Домашние еврокубковые игры для "Лестера" в этом сезоне складываются достаточно успешно. В четырёх таковых были одержаны четыре победы, в которых были забиты шесть мячей и пропущен всего один. До этого года "лисы" в своей истории участвовали в еврокубках три раза, и предыдущие две кампании англичан обрывал именно "Атлетико". Испанцы настроены выйти в полуфинал лиги чемпионов в третий раз за последние четыре года. Против англичан говорит и ситуация, сложившаяся с центром обороны. Роберт Хут пропустит матч из-за дисквалификации, капитан Уэс Морган, забивший "Севилье" в 1/8 финала, чувствует себя не оптимально из-за проблем со спиной и нервами. Наверняка он наплюёт на них из-за значимости сегодняшнего матча, но как сложится для него игра - большой вопрос.У испанцев есть свои проблемы, но, по сравнению с "Лестером", они кажутся незначительными. Пропустят матч Врсалько и Аугусто Фернандес из-за проблем с коленями, но кто скажет, что это основные боевые единицы в армии Симеоне? Аргентинский тренер в своей карьере ещё ни разу не проигрывал английским клубам, а "Атлетико" не проиграл ни одного из четырёх последних матчей с клубами из Англии, причём предыдущий завершился и вовсе выездной победой над "Челси" в полуфинале лиги чемпионов 3-1, позволивший испанцам выйти в финал турнира. Велика вероятность чего-то похожего будет и сегодня.Центральным матчем вечера, впрочем, является не игра в Англии, а противостояние в Мадриде между "Реалом" и немецкой "Баварией". Классика европейского футбола, которая сегодня выпустит 24-ую серию (продакшн от УЕФА). Первый поединок завершился со счётом 2-1 в пользу испанцев на выезде. Героями того матча стали Роналду и Нойер. Первый сделал дубль после продолжительной голевой засухи, а без помощи второго, особенно, когда немцы остались в меньшинстве после удаления Мартинеса, у "Баварии" не осталось бы вообще ни одного шанса на положительный исход по итогам двух встреч. От игры двух этих футболистов сегодня также будет зависеть очень многое, но теперь стоит обратить внимание и на другую половину поля.К ответному матчу восстановился ударный форвард "Баварии", которого так не хватало в первом матче. Роберт Левандовски, несомненно, появится сегодня в основе, и постарается повторить своё достижение образца сезона 2012/13, когда он завалил четыре мяча в ворота "Реала", играя ещё за дортмундскую "Боруссию" в полуфинале лиги чемпионов., - это слова поляка перед сегодняшним матчем.Глубина состава "Баварии" поражает. В полузащите и атаке у Анчелотти богатейший выбор, из-за которого многие молодые игроки вынуждены сидеть на скамейке. Киммих, Саншеш, Коман - все они плотно "присели на банку". Но сегодня итальянцу предстоит поломать голову и над обороной. И у Хуммельса, и у Боатенга есть определённые проблемы со здоровьем, и, хотя они и полетели вместе с командой в Мадрид, ещё не факт, что появятся на поле, вместе или по отдельности. В их отсутствие на позицию центрального защитника мог бы опуститься Мартинес, но вот незадача - именно его удалил в первом матче Никола Риццоли, и ответный матч испанец, естественно, пропустит из-за дисквалификации. Сыграет ли папа Карло с тремя защитниками, либо опустит Алонсо в центральную зону обороны или же доверит место в основе Киммиху? От правильного решения, во многом, и будет зависеть результат в обороне по итогам сегодняшнего матча. Или же Нойеру предстоит превзойти самого себя образца недельной давности, хотя куда уж лучше?Ученик Анчелотти Зидан, превзойдя своего учителя в первом матче, планомерно готовится повторить свой успех. На выходных "Реал" одержал трудную победу над хихонским "Спортингом", благодаря голу Иско на 90-ой минуте. Матч пропустила почти вся основа "сливочных", за исключением Начо и Рамоса. Да и те играли лишь потому, что в центре обороны заменить их некому - Пепе и Варан травмированы. Как и Бэйл, который не доиграл первый матч с "Баварией" до конца. Его, скорее всего, заменит как раз Иско, сделавший дубль в прошлый уикенд. Это единственная спорная позиция в старте мадридцев. Не то, что у их соперников, конечно. Сможет ли удивить Зидана его учитель? В первом матче не удалось.Интересные факты перед игрой: на счету Роналду после дубля в ворота Нойера уже 100 мячей в еврокубках (первый футболист, преодолевший эту планку в истории, у Месси - 97), "Реал" выиграл у "Баварии" в последних четырёх матчах подряд, а Анчелотти бил свою нынешнюю команду под руководством тогда ещё Гвардиолы с общим счётом 5-0 в полуфинале ЛЧ 2013/14 и приводил "Реал" к 10-му кубку чемпионов, 24 матча между "Реалом" и "Баварией" - никто из европейских клубов не пересекался между собой так часто в Европе.У Зидана своя история матчей с "Баварией" ещё в качестве игрока. С 2000-го по 2002-ой год клубы три раза подряд встречались между собой в плей офф ЛЧ, и победитель очного противостояния затем забирал главный трофей. Дважды это сделал "Реал", один раз - "Бавария". Зидан участвовал в обоих матчах в 2002-ом году, ну а финал с другой немецкой командой "Байером" и великий гол француза вы все прекрасно помните. Но общее преимущество пока на стороне "Баварии": 11 побед против 10-и, 34 забитых при 33-ёх пропущенных мячах. Не пропустите очередную серию великого противостояния сегодня в 21.45 по московскому времени.