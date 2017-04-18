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Rusfootball.info вошёл в шестёрку самых цитируемых спортивных СМИ

Компания «Медиалогия» подготовила рейтинг самых цитируемых медиаресурсов спортивной отрасли за I квартал 2017 года.

Портал Rusfootball.info показал лучший для себя результат за историю исследований, заняв в рейтинге 6-е место и опередив такие порталы, как, например, Sportbox и Sports.ru. По сравнению с 3-м кварталом прошлого года наш сайт повысил индекс цитируемости с 102,10 до 382,89. По итогам 2016 года Rusfootball.info занял в рейтинге 13-е место, но в начале 2017-го серьёзно продвинулся вперёд и стал первым из чисто футбольных СМИ. Возглавил рейтинг "Р-Спорт".

Rusfootball.info вошёл в шестёрку самых цитируемых спортивных СМИ


Индекс цитируемости — медиапоказатель, учитывающий количество ссылок на источник информации в других СМИ и влиятельность источника, опубликовавшего ссылку.
Сегодня, 19:14
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30
(5)
№30 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 20:21) #
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online

Цитата: Распутин
а... так у блЯсинга... 289 акков...

Даже если 854 . ип адрес, или как его называют один же. Посетителей вычисляют не по сколько ников, а из скольких адресов заходят на ресурс.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№29 Написал: Распутин (Сегодня, 20:19) #
  • 0
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Цитата: maradona72
Цитата: vikdo
Но например мужчин младше 18 лет у нас примерно 1.2% а женщин около 7%.

7% от всех посетителей? Т. е получается на 1000 читателей мужчин, 70 женщин. А читают новости и комменты ежедневно до 4-5т человек. Около 300 женщин. А мы тут матом ругаемся.

Серега... так у блЯсинга... 289 акков...так что остальные 11 потерпят...
Регистрация: 2.04.2017
№28 Написал: боря888 (Сегодня, 20:16) #
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online

Цитата: vikdo
Закон такой есть, который разрешает цитировать лишь определенный процент текста от статьи.

Спасибо тебе, что только чужие мнения выкладываешь - от твоих мнений за три рубля тошнит всех

Насмеши меня баном - и обосрись от величия опарыша
Регистрация: 21.12.2016
№27 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 20:15) #
  • 0
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online

Цитата: vikdo
Но например мужчин младше 18 лет у нас примерно 1.2% а женщин около 7%.

7% от всех посетителей? Т. е получается на 1000 читателей мужчин, 70 женщин. А читают новости и комменты ежедневно до 4-5т человек. Около 300 женщин. А мы тут матом ругаемся.


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№26 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 20:15) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Вернее, журналюг как раз тут нет, есть плохой штат сис-ресурса, которые крадут и выдумывают, всё дробя и переиначивая...
Регистрация: 24.09.2013
№25 Написал: Распутин (Сегодня, 20:15) #
  • -1
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Цитата: oukb8071988
Я не понял блесинг женщина что ли?

Славк... ох какая женщина... какая...

Цитата: vikdo
Цитата: Распутин
ещё вопрос.... накуя вью разбивать на 10 частей...?

Закон такой есть, который разрешает цитировать лишь определенный процент текста от статьи.

Цитата: maradona72
посетителями возраста 18-50 лет. Как сейчас с этим дела обстоят?

Я например не знаю, не слежу за этим. Но например мужчин младше 18 лет у нас примерно 1.2% а женщин около 7%.

Виктор... Я не про закон... По закону у нас только витя рубщик живёт... Я именно про разбитие текста...
Регистрация: 2.04.2017
№24 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 20:14) #
  • -1
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Нет
Что за бред?зачем вас цитировать,если вы сами всех цитируете,да ещё при этом одно интервью чужого издания как правило делите на 10 частей?

Дак это и есть "секрет успеха". Своих ресурсов - ноль, так кради и дроби чужие. Журналюги.
Регистрация: 24.09.2013
№23 Написал: Распутин (Сегодня, 20:12) #
  • 0
  •  (2)

Цитата: скальп
Цитата: Распутин
.. были там награждения... и отгадай у кого было больше ффсего...?)) подсказка не шляповялый...

своей подсказкой,ты лишил меня всех вариантов smiley

звиняй не хотел расстроить...))))
Регистрация: 2.04.2017
№22 Написал: oukb8071988 Челябинск (Сегодня, 20:10) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Я не понял блесинг женщина что ли?
Регистрация: 24.11.2008
№21 Написал: vikdo (Сегодня, 20:10) #
  • -1
  •  (1)

Цитата: Распутин
ещё вопрос.... накуя вью разбивать на 10 частей...?

Закон такой есть, который разрешает цитировать лишь определенный процент текста от статьи.

Цитата: maradona72
посетителями возраста 18-50 лет. Как сейчас с этим дела обстоят?

Я например не знаю, не слежу за этим. Но например мужчин младше 18 лет у нас примерно 1.2% а женщин около 7%.


--------------------
«Everybody lies»
Регистрация: 2.01.2006
№20 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 20:08) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Распутин
были там награждения... и отгадай у кого было больше ффсего...?)) подсказка не шляповялый...

да он,он.просто второй ник его.сам себя награждал торжественно.как Пушкин почти.почти.


--------------------
ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№19 Написал: скальп (Сегодня, 20:04) #
  • 0
  •  (2)
online

Цитата: Распутин
.. были там награждения... и отгадай у кого было больше ффсего...?)) подсказка не шляповялый...

своей подсказкой,ты лишил меня всех вариантов smiley
Регистрация: 24.12.2016
№18 Написал: Распутин (Сегодня, 20:00) #
  • +1
  •  (3)

Цитата: скальп
это вам не укозовки всякие и не ослоньюсы )))Поздравляю РуФу,но можете лучше!

ну эт ты зря... у них там на укозе было весело... ну чай кофе доброутро... эт банально.. были там награждения... и отгадай у кого было больше ффсего...?)) подсказка не шляповялый...
Регистрация: 2.04.2017
№17 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 19:58) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
гордость прям распирает! joy как 10 лет в этом году стукнуло с моего первого поста на этом "чудесном спортивном " сайте


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****,*-?
Регистрация: 22.05.2015
№16 Написал: Распутин (Сегодня, 19:56) #
  • 0
  •  (2)

К.А.,
да кто этих "эвропЭйцев" поймёт.... они же всегда с открытой форточкой...
Регистрация: 2.04.2017
№15 Написал: скальп (Сегодня, 19:53) #
  • 0
  •  (2)
online

это вам не укозовки всякие и не ослоньюсы )))Поздравляю РуФу,но можете лучше!
Регистрация: 24.12.2016
№14 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 19:53) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Распутин
ну вот... только вспомнили... млять у неё муж то есть вааще...? и кормит ли она его..?)

на счет мужа-хз,но судя по тому что она денно и ночно тут сидит,в личной жизни у нее серьезные проблемы.и вообще,мож сруфу это единственное место где ей мужчины внимание уделяют.пришла на спартаковскую ветку,насрала,хоть один да пошлет и опустит.она и этому рада.


--------------------
ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№13 Написал: Vinsat (Сегодня, 19:52) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
И во всём этом дерьме прикрываю вас я .


--------------------
Вы бизнесмен?
Регистрация: 17.04.2017
№12 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 19:50) #
  • +2
  •  (4)
online

Цитата: Blessing
прости госп..., свиней

Как раз свинью, твоего кумира Андрея Владимировича Червиченко и цитируют. Ты заметил в его вью, всегда есть корреспондент русфутбола? Червиченко ответил корреспонденту русфутбола и т.п.


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№11 Написал: Распутин (Сегодня, 19:49) #
  • 0
  •  (2)

Цитата: Romgus
на 10 частей никто не разбивает, не утрируйте.

ну тогда уж... не преувеличивайте... не...?)
Регистрация: 2.04.2017
№10 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 19:47) #
  • 0
  •  (2)
online

Не плохо.
Но на сколько я знаю, еще 5-6 лет назад , русфутбол был самым посещаемым ресурсом именно на футбольную тему посетителями возраста 18-50 лет. Как сейчас с этим дела обстоят?


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№9 Написал: Распутин (Сегодня, 19:46) #
  • +1
  •  (3)

Blessing,
мадам... тут как бЭ мужчины общаются... 3 чая с лимоном....

К.А.,

ну вот... только вспомнили... млять у неё муж то есть вааще...? и кормит ли она его..?)
Регистрация: 2.04.2017
№8 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 19:43) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Распутин
К.А.,
Костян.... дай ослобомжам хоть немного в чуство придти...))

да норм все у них.проспартаковским данный ресурс назвали именно они.теперь вот сидят и чмокают,уйти отсюда не могут.нравится ощущать себя приближенными ,хотя бы косвенно,к чему-то большому, великому...к "Спартаку" то бишь.


--------------------
ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№7 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 19:42) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
А кого здесь цитируют то, Рейнгольда что ли, или, прости госп..., свиней???


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№6 Написал: Romgus Самара (Сегодня, 19:42) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Крылья Сов»
Цитата: Распутин
ещё вопрос.... накуя вью разбивать на 10 частей...?

на 10 частей никто не разбивает, не утрируйте.

Многие порталы запрещают использовать материалы полностью. Плюс в любом хорошем интервью есть несколько интересных тем, которые мы и раскрываем парочкой новостей о том и об этом. Таким образом, экономим и Ваше время, публикуя только интересное, и Вы ничего важного не упускаете. Интересные цитаты на одну тему, которая интересует Вас, не скрываются под заголовком на другую, Вам не интересную. Так делают абсолютно все порталы, вы абсолютно везде найдёте разбиения. А наш эксклюзив мы никогда ни на что не разбиваем.
Регистрация: 2.09.2013
№5 Написал: Распутин (Сегодня, 19:39) #
  • -4
  •  (6)

К.А.,
Костян.... дай ослобомжам хоть немного в чувство придти...))
Регистрация: 2.04.2017
№4 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 19:36) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
оно и неудивительно-сайт то наш,проспартаковский.ща чемпионат выиграем ,и если местные журналисты и ведущие лент спать не будут,то и в тройку сайт войдет легко.


--------------------
ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№3 Написал: Распутин (Сегодня, 19:34) #
  • 0
  •  (6)

Romgus,
ещё вопрос.... накуя вью разбивать на 10 частей...?
Регистрация: 2.04.2017
№2 Написал: Romgus Самара (Сегодня, 19:25) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Крылья Сов»
Цитата: Нет
Что за бред?зачем вас цитировать,если вы сами всех цитируете

а Чемп никого не цитирует, исключительно свой контент делает?
Регистрация: 2.09.2013
№1 Написал: Нет (Сегодня, 19:22) #
  • +1
  •  (11)

Что за бред?зачем вас цитировать,если вы сами всех цитируете,да ещё при этом одно интервью чужого издания как правило делите на 10 частей?сам себя не похвалишь,никто не похвалит?
Регистрация: 21.04.2016
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