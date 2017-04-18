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Rusfootball.info вошёл в шестёрку самых цитируемых спортивных СМИ
Компания «Медиалогия» подготовила рейтинг самых цитируемых медиаресурсов спортивной отрасли за I квартал 2017 года.
Портал Rusfootball.info показал лучший для себя результат за историю исследований, заняв в рейтинге 6-е место и опередив такие порталы, как, например, Sportbox и Sports.ru. По сравнению с 3-м кварталом прошлого года наш сайт повысил индекс цитируемости с 102,10 до 382,89. По итогам 2016 года Rusfootball.info занял в рейтинге 13-е место, но в начале 2017-го серьёзно продвинулся вперёд и стал первым из чисто футбольных СМИ. Возглавил рейтинг "Р-Спорт".
Индекс цитируемости — медиапоказатель, учитывающий количество ссылок на источник информации в других СМИ и влиятельность источника, опубликовавшего ссылку.
Портал Rusfootball.info показал лучший для себя результат за историю исследований, заняв в рейтинге 6-е место и опередив такие порталы, как, например, Sportbox и Sports.ru. По сравнению с 3-м кварталом прошлого года наш сайт повысил индекс цитируемости с 102,10 до 382,89. По итогам 2016 года Rusfootball.info занял в рейтинге 13-е место, но в начале 2017-го серьёзно продвинулся вперёд и стал первым из чисто футбольных СМИ. Возглавил рейтинг "Р-Спорт".
Индекс цитируемости — медиапоказатель, учитывающий количество ссылок на источник информации в других СМИ и влиятельность источника, опубликовавшего ссылку.
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