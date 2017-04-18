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17:55
Массимо Каррера: сегодня мы поздравим "Спартак", а празднования придержим до конца сезона (18)
Массимо Каррера: сегодня мы поздравим "Спартак", а празднования придержим до конца сезона (18)
15:53
Валерий Карпин пригласил Леонида Слуцкого в качестве эксперта на матч "Барселона" - "Ювентус" (13)
Валерий Карпин пригласил Леонида Слуцкого в качестве эксперта на матч "Барселона" - "Ювентус" (13)
15:22
Дмитрий Песков: в Кремле не будут комментировать ситуацию по "Крестовскому", у нас и так много ведомств (17)
Дмитрий Песков: в Кремле не будут комментировать ситуацию по "Крестовскому", у нас и так много ведомств (17)
"Реал" объявил состав на матч с "Баварией"
Стал известен стартовый состав "Реала" на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов с "Баварией".
"Реал": Навас, Карвахаль, Начо, Рамос, Марсело, Иско, Касемиро, Кроос, Модрич, Бензема, Роналду.
"Реал": Навас, Карвахаль, Начо, Рамос, Марсело, Иско, Касемиро, Кроос, Модрич, Бензема, Роналду.
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