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"Реал" объявил состав на матч с "Баварией"

Стал известен стартовый состав "Реала" на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов с "Баварией".

"Реал": Навас, Карвахаль, Начо, Рамос, Марсело, Иско, Касемиро, Кроос, Модрич, Бензема, Роналду.
Теги: Реал Бавария
Сегодня, 20:43
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№1 Написал: VirGON (Сегодня, 21:00) #
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Да чтоб....опять Бензема,Морату надо,вот единственный вопрос к Зизу,чего это полено а не Мората
Регистрация: 14.12.2016
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