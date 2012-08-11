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Криштиану Роналду первым в истории забил 100 голов в Лиге чемпионов

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с "Баварией" оформил хет-трик.

Таким образом, Роналду первым в истории забил 100 голов в ЛЧ. Ближайший преследователь Роналду – форвард "Барселоны" Лионель Месси, у которого 94 гола.
Теги: Роналду Реал Бавария
Сегодня, 01:04
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№1 Написал: papont СП-б (Сегодня, 01:36) #
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Болеет за:
«Зенит»
Слабо Месси 7 штук Юве положить? По нынешнему розыгрышу никуя не удивлюсь


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Дуся, я человек, измученный Нарзаном
11.08.12 Зенит-Спартак 5-0
Регистрация: 13.03.2009
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