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Роман Еременко подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд

Финский полузащитник ЦСКА Роман Еременко подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне на решение Союза европейских футбольных ассоциаций о его двухлетней дисквалификации.

"Мы получили полный текст решения УЕФА. Жалоба в КАС уже подана", - сообщил юрист Михаил Прокопец ТАСС.
Теги: Еременко ЦСКА
Сегодня, 21:50
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(1)
№3 Написал: Dragon (Сегодня, 22:25) #
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online
Болеет за:
«Ювентус»
нужно еще годик сверху начислить для ума
Регистрация: 28.02.2017
№2 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 22:06) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Sidhe
В госнаркоконтроль подай

Прям с языка снял.....
Регистрация: 13.03.2012
№1 Написал: Sidhe (Сегодня, 21:56) #
  • -2
  •  (4)

В госнаркоконтроль подай


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
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