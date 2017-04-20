Стремящиеся на родину шведы и испытание турецкими трибунами

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Сегодня вечером определятся четыре команды, которые продолжат борьбу за второй по рангу еврокубок. Rusfootball.info рассказывает о раскладах, сложившихся накануне ответных матчей 1/4 финала Лиги Европы.
"Манчестер Юнайтед" (Манчестер Англия) – "Андерлехт" (Брюссель, Бельгия)
Первый матч – 1:1
Манчестер. Стадион "Олд Трэффорд".
Начало встречи – 22:05 (мск)
Арбитр – Ундиано Мальенко (Испания)
Неделю тому назад "МЮ" до перерыва господствовал на поле, и, казалось, что бельгийцам просто нечего противопоставить английскому гранду. Однако во втором тайме "Андерлехт" заиграл гораздо сильнее, имел несколько хороших моментов и в итоге вырвал вполне заслуженную ничью. Хотя прямо перед результативным ударом брюссельской команды отменный шанс загубил Погба, который мог предрешить исход всего противостояния…
Теперь же встреча на "Олд Трэффорд" будет очень напряженной. Правда, в проход подопечных Рене Вайлера все равно не верится. Хотя бы потому, что 1:1 на "Констант ван ден Сток" – это результат в пользу "красных дьяволов", а забить в "Театре мечты" бельгийцам будет очень трудно.
Кроме того, "Юнайтед", похоже, пребывает в отличной форме. В воскресенье подшефные Жозе Моуринью очень уверенно разобрались на своем поле с лидером АПЛ "Челси", показав просто прекрасный футбол. И это при том, что "Особенный" удивил, наверное, всех, оставив в запасе Ибрагимовича. Учитывая то, как манкунианцы отыграли без своего шведского лидера, он может начать на банке и сегодняшнюю встречу. Хотя мне кажется, что против "Андерлехта" Златан выйдет с первых минут. Кстати, он наверняка больше других партнеров рвется в финал, поскольку, во-первых, это один из последних его шансов завоевать еврокубк, во-вторых, решающий матч Лиги Европы пройдет в Стокгольме, и добыть трофей у себя на родине Ибре будет особенно приятно.
Единственный шанс "пурпурно-белых": грамотно обороняться и крайне бережно относиться к тем, вероятно, немногочисленным моментам, что гости создадут около ворот "МЮ". Если команде Вайлера удастся открыть счет, случиться может всякое, и именно к этому "Андерлехт" должен стремиться.
Кстати, не стоит забывать, что визиты в "Театр мечты" исторически таят в себе очень много неприятного для брюссельского клуба. Здесь он в своем время получил десять сухих мячей, а гораздо позже проиграл 1:5…
А вы обратили внимание, что первый матч этой пары получился копией визита "красных дьяволов" в Ростов, если говорить о развитии событий? Гол "Юнайтед" до перерыва, ответ хозяев после… Повторится ли история и на "Олд Трэффорд"?
Прогноз – 3:1
"Генк" (Бельгия) – "Сельта" (Виго, Испания)
Первый матч – 2:3
Генк. Стадион "Кристал Арена"
Начало встречи – 22:05 (мск)
Арбитр – Уильям Коллам (Шотландия)
Эти команды подарили нам самый яркий матч среди всех первых поединков ? финала Лиги Европы, который обнажил, прежде всего, проблемы обоих коллективов в обороне. Встреча в Виго могла завершиться и результативной ничьей, и более уверенной победой хозяев, и даже викторией гостей. В итоге "Сельта" получила один гол перевеса, однако он не гарантирует ей абсолютно ничего.
В пользу подопечных Эдуардо Бериццо говорит их умение здорово действовать на контратаках. Конечно, "Генк" не понесется с первых же секунд всем составом вперед – бельгийцы не такие дураки. Однако и отсиживаться около своих ворот им резона нет, потому свободные зоны на половине поля "шахтеров" точно будут. С другой стороны, ребята Рюди Коссея (он работает в роли и.о. главного тренера) и сами могут поймать противника при помощи контрвыпадов. Так что очень многое будет зависеть от того, кто на "Кристал Арене" откроет счет.
Форвард гостей Йон Гвидетти, родившийся в Стокгольме, наверняка мечтает о финале на родной земле даже побольше Ибрагимовича…
Интересно, что на выходных "шахтеры" и "кельты" выдали синхронные результаты в своих национальных первенствах: "Генк" на выезде разгромил со счетом 3:0 "Кортрейк", "Сельта" проделала то же самое с "Гранадой".
Прогноз – 1:2
"Бешикташ" (Стамбул, Турция) – "Лион" (Франция)
Первый матч – 1:2
Стамбул. "Водафон Арена"
Начало встречи – 22:05 (мск)
Арбитр – Милорад Мажич (Сербия)
Прошлая неделя выдалась очень неприятной для "Лиона". Да, в домашней встрече с "Бешикташем", будучи на грани поражения, "Олимпик" сумел в концовке не только вырвать ничью, но и заполучить преимущество перед ответным поединком. Однако начало того матча пришлось задержать на целый час из-за того, что французские болельщики, спасаясь от действий фанатов турецкого клуба, выбежали на поля. Лионцы только-только отошли от произошедшего, как получили историю еще хуже: во время перерыва схватки с "Бастией" на Корсике поклонники хозяйской команды напали на футболистов гостей, и те отказались выходить на второй тайм.
Именно эта история может стать роковой для подопечных Бруно Женезио в Стамбуле. "Бешикташ" во время уик-энда из-за паузы в чемпионате Турции спокойно готовился к ответной встрече Лиги Европы, тогда как игроки "Олимпика" переживали шок в Бастии. А ведь им предстоит играть перед одними из самых неистовых фанов в Европе, которые уже "показали себя" в прошлый четверг. Не скажется ли это на действиях гостей, не будут ли они играть в страхе? Тут крайне многое зависит от того, сумеет ли наставник "Лиона" успокоить подопечных и заставить их сконцентрироваться исключительно на футболе. Классом-то "ткачи" своего соперника превосходят значительно, что они и продемонстрировали на своем поле. Но если французы окажутся не готовыми к давлению трибун "Водафон Арены", их ждет беда.
Прогноз – 2:1 и серия пенальти
"Шальке" (Гельзенкирхен, Германия) – "Аякс" (Амстердам, Нидерланды)
Первый матч – 0:2
Гельзенкирхен. Стадион "Ауф Шальке"
Начало встречи – 22:05 (мск)
Арбитр – Овидиу Хацеган (Румыния)
Дубль Дави Классена обеспечил "Аяксу" отличный перевес накануне визита в Гельзенкирхен. Отыграть гостевые 0:2 – задача очень сложная. А для "Шальке" она осложняется тем, что команда Маркуса Вайнцирля пребывает в разбалансированном состоянии и шагает по сезону, регулярно прихрамывая то на одну, то на другую ногу. Единственное, что говорит в пользу "плутов" – их более высокая мотивация. Для "Шальке" Лига Европы – единственный шанс превратить посредственный сезон в по-настоящему яркий, а заодно и приоткрыть дверь в более престижный еврокубок.
Впрочем, это ничем не помогло подопечным Вайнцирля в Голландии, не думаю, что поможет и сейчас. Очередной тур немецкой бундеслиги лишь подтвердил откровенную нестабильность сегодняшнего "Шальке", который умудрился уступить беспросветному аутсайдеру "Дармштадту". А подшефные Петера Боша тем временем громили "Херенвен" и продолжали погоню за "Фейеноордом"…
Пожалуй, шанс гельзенкирхенцев состоит в том, чтобы открыть счет и уйти на перерыв хотя бы при цифрах "1:0" на табло. Тогда у них будет почва для общего успеха. Но куда вероятнее, что скоростные амстердамцы парочку раз подловят хозяев на контратаках.
Прогноз – 2:2
Фото: ФутболРевю, Sports.ru, Футбол на Спорт.юа, Readfootball
Сергей Янков, Rusfootball.info
"Манчестер Юнайтед" (Манчестер Англия) – "Андерлехт" (Брюссель, Бельгия)
Первый матч – 1:1
Манчестер. Стадион "Олд Трэффорд".
Начало встречи – 22:05 (мск)
Арбитр – Ундиано Мальенко (Испания)
Неделю тому назад "МЮ" до перерыва господствовал на поле, и, казалось, что бельгийцам просто нечего противопоставить английскому гранду. Однако во втором тайме "Андерлехт" заиграл гораздо сильнее, имел несколько хороших моментов и в итоге вырвал вполне заслуженную ничью. Хотя прямо перед результативным ударом брюссельской команды отменный шанс загубил Погба, который мог предрешить исход всего противостояния…
Теперь же встреча на "Олд Трэффорд" будет очень напряженной. Правда, в проход подопечных Рене Вайлера все равно не верится. Хотя бы потому, что 1:1 на "Констант ван ден Сток" – это результат в пользу "красных дьяволов", а забить в "Театре мечты" бельгийцам будет очень трудно.
Кроме того, "Юнайтед", похоже, пребывает в отличной форме. В воскресенье подшефные Жозе Моуринью очень уверенно разобрались на своем поле с лидером АПЛ "Челси", показав просто прекрасный футбол. И это при том, что "Особенный" удивил, наверное, всех, оставив в запасе Ибрагимовича. Учитывая то, как манкунианцы отыграли без своего шведского лидера, он может начать на банке и сегодняшнюю встречу. Хотя мне кажется, что против "Андерлехта" Златан выйдет с первых минут. Кстати, он наверняка больше других партнеров рвется в финал, поскольку, во-первых, это один из последних его шансов завоевать еврокубк, во-вторых, решающий матч Лиги Европы пройдет в Стокгольме, и добыть трофей у себя на родине Ибре будет особенно приятно.
Единственный шанс "пурпурно-белых": грамотно обороняться и крайне бережно относиться к тем, вероятно, немногочисленным моментам, что гости создадут около ворот "МЮ". Если команде Вайлера удастся открыть счет, случиться может всякое, и именно к этому "Андерлехт" должен стремиться.
Кстати, не стоит забывать, что визиты в "Театр мечты" исторически таят в себе очень много неприятного для брюссельского клуба. Здесь он в своем время получил десять сухих мячей, а гораздо позже проиграл 1:5…
А вы обратили внимание, что первый матч этой пары получился копией визита "красных дьяволов" в Ростов, если говорить о развитии событий? Гол "Юнайтед" до перерыва, ответ хозяев после… Повторится ли история и на "Олд Трэффорд"?
Прогноз – 3:1
"Генк" (Бельгия) – "Сельта" (Виго, Испания)
Первый матч – 2:3
Генк. Стадион "Кристал Арена"
Начало встречи – 22:05 (мск)
Арбитр – Уильям Коллам (Шотландия)
Эти команды подарили нам самый яркий матч среди всех первых поединков ? финала Лиги Европы, который обнажил, прежде всего, проблемы обоих коллективов в обороне. Встреча в Виго могла завершиться и результативной ничьей, и более уверенной победой хозяев, и даже викторией гостей. В итоге "Сельта" получила один гол перевеса, однако он не гарантирует ей абсолютно ничего.
В пользу подопечных Эдуардо Бериццо говорит их умение здорово действовать на контратаках. Конечно, "Генк" не понесется с первых же секунд всем составом вперед – бельгийцы не такие дураки. Однако и отсиживаться около своих ворот им резона нет, потому свободные зоны на половине поля "шахтеров" точно будут. С другой стороны, ребята Рюди Коссея (он работает в роли и.о. главного тренера) и сами могут поймать противника при помощи контрвыпадов. Так что очень многое будет зависеть от того, кто на "Кристал Арене" откроет счет.
Форвард гостей Йон Гвидетти, родившийся в Стокгольме, наверняка мечтает о финале на родной земле даже побольше Ибрагимовича…
Интересно, что на выходных "шахтеры" и "кельты" выдали синхронные результаты в своих национальных первенствах: "Генк" на выезде разгромил со счетом 3:0 "Кортрейк", "Сельта" проделала то же самое с "Гранадой".
Прогноз – 1:2
"Бешикташ" (Стамбул, Турция) – "Лион" (Франция)
Первый матч – 1:2
Стамбул. "Водафон Арена"
Начало встречи – 22:05 (мск)
Арбитр – Милорад Мажич (Сербия)
Прошлая неделя выдалась очень неприятной для "Лиона". Да, в домашней встрече с "Бешикташем", будучи на грани поражения, "Олимпик" сумел в концовке не только вырвать ничью, но и заполучить преимущество перед ответным поединком. Однако начало того матча пришлось задержать на целый час из-за того, что французские болельщики, спасаясь от действий фанатов турецкого клуба, выбежали на поля. Лионцы только-только отошли от произошедшего, как получили историю еще хуже: во время перерыва схватки с "Бастией" на Корсике поклонники хозяйской команды напали на футболистов гостей, и те отказались выходить на второй тайм.
Именно эта история может стать роковой для подопечных Бруно Женезио в Стамбуле. "Бешикташ" во время уик-энда из-за паузы в чемпионате Турции спокойно готовился к ответной встрече Лиги Европы, тогда как игроки "Олимпика" переживали шок в Бастии. А ведь им предстоит играть перед одними из самых неистовых фанов в Европе, которые уже "показали себя" в прошлый четверг. Не скажется ли это на действиях гостей, не будут ли они играть в страхе? Тут крайне многое зависит от того, сумеет ли наставник "Лиона" успокоить подопечных и заставить их сконцентрироваться исключительно на футболе. Классом-то "ткачи" своего соперника превосходят значительно, что они и продемонстрировали на своем поле. Но если французы окажутся не готовыми к давлению трибун "Водафон Арены", их ждет беда.
Прогноз – 2:1 и серия пенальти
"Шальке" (Гельзенкирхен, Германия) – "Аякс" (Амстердам, Нидерланды)
Первый матч – 0:2
Гельзенкирхен. Стадион "Ауф Шальке"
Начало встречи – 22:05 (мск)
Арбитр – Овидиу Хацеган (Румыния)
Дубль Дави Классена обеспечил "Аяксу" отличный перевес накануне визита в Гельзенкирхен. Отыграть гостевые 0:2 – задача очень сложная. А для "Шальке" она осложняется тем, что команда Маркуса Вайнцирля пребывает в разбалансированном состоянии и шагает по сезону, регулярно прихрамывая то на одну, то на другую ногу. Единственное, что говорит в пользу "плутов" – их более высокая мотивация. Для "Шальке" Лига Европы – единственный шанс превратить посредственный сезон в по-настоящему яркий, а заодно и приоткрыть дверь в более престижный еврокубок.
Впрочем, это ничем не помогло подопечным Вайнцирля в Голландии, не думаю, что поможет и сейчас. Очередной тур немецкой бундеслиги лишь подтвердил откровенную нестабильность сегодняшнего "Шальке", который умудрился уступить беспросветному аутсайдеру "Дармштадту". А подшефные Петера Боша тем временем громили "Херенвен" и продолжали погоню за "Фейеноордом"…
Пожалуй, шанс гельзенкирхенцев состоит в том, чтобы открыть счет и уйти на перерыв хотя бы при цифрах "1:0" на табло. Тогда у них будет почва для общего успеха. Но куда вероятнее, что скоростные амстердамцы парочку раз подловят хозяев на контратаках.
Прогноз – 2:2
Фото: ФутболРевю, Sports.ru, Футбол на Спорт.юа, Readfootball
Сергей Янков, Rusfootball.info
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