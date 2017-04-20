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Виктор Кошшои не отразил в протоколе матча, что игроки "Баварии" заходили в судейскую

Главный арбитр ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов "Реал" - "Бавария" Виктор Кошшои не записал в рапорт матча, что игроки мюнхенского клуба входили в судейскую комнату, чтобы выразить свое недовольство.

"В докладе судьи не говорится о том, что футболисты вошли в судейскую или оскорбляли арбитра", - передает слова источника "Чемпионат".

Ранее сообщалось, что Тьяго Алькантара, Артуро Видаль и Роберт Левандовски заходили в судейскую, в дело пришлось вмешаться полиции.
Теги: Бавария
Сегодня, 12:10
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