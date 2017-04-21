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"Шальке" - "Аякс": голландцы уступили 2:3, но пробились в 1/2 финала Лиги Европы

В ответном матче четвертьфинала Лиги Европы "Шальке-04" принимал на своём поле "Аякс".

Лига Европы

1/4 финала

Матч 1 - 0:2

"Шальке-04" - "Аякс" 3:2

Голы: Горетцка, 56, Бургшталлер, 58, Колошинац, 102, Фиргевер, 111, Юнес, 119

"Шальке-04": Фэрманн - Хеведес, Колашинац, Ритер, (Афдияй, 113), Настасич - Горетцка, (Гайс, 88), Калиджури, Майер, Бенталеб, Бургшталлер - Стамбули, (Хунтелаар, 57).

"Аякс": Онана - Санчес, Виргевер, Вельтман, де Лигт - Шoне, (ван де Бек, 78), Зиеш, Клюйверт, (Дольберг, 65), Классен, Юнес - Траоре, (Тете, 87).

Предупреждения: Бургшталлер, 63, Колашинац 71, Вельтман, 76, Настасич, 90

Удаление: Вельтман, 85, Фиргевер, 90+1
Теги: Шальке Аякс
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