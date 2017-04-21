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Президент "Урала": не стал бы я сейчас короновать "Спартак"
Президент "Урала" Григорий Иванов высказал мнение о "Спартаке", в преддверии матча премьер-лиги в Москве 25 апреля.
"Для нас важно увезти из Москвы три очка при качественной игре. Но вообще не стал бы я сейчас короновать "Спартак". В 2005 году уже был случай, когда "Локомотив" туров за семь до конца имел отрыв в 10 очков от второго места, а в результате не только упустил чемпионство, но даже путёвку в Лигу чемпионов не завоевал.
Поэтому не стоит сейчас акцентировать внимание на положении "Спартака". Да, они проводят выдающийся сезон, но даже у них имеются слабые места. А Тарханов умеет их находить. Уверен, что он разберёт игру "Спартака" очень подробно и донесёт свою установку до футболистов.
Но самоцели навредить красно-белым у нас нет - мы думаем только о своих интересах, о том, чтобы добиться успеха самим", - цитируют Иванова "Известия".
"Для нас важно увезти из Москвы три очка при качественной игре. Но вообще не стал бы я сейчас короновать "Спартак". В 2005 году уже был случай, когда "Локомотив" туров за семь до конца имел отрыв в 10 очков от второго места, а в результате не только упустил чемпионство, но даже путёвку в Лигу чемпионов не завоевал.
Поэтому не стоит сейчас акцентировать внимание на положении "Спартака". Да, они проводят выдающийся сезон, но даже у них имеются слабые места. А Тарханов умеет их находить. Уверен, что он разберёт игру "Спартака" очень подробно и донесёт свою установку до футболистов.
Но самоцели навредить красно-белым у нас нет - мы думаем только о своих интересах, о том, чтобы добиться успеха самим", - цитируют Иванова "Известия".
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