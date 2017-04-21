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Президент "Урала": не стал бы я сейчас короновать "Спартак"

Президент "Урала" Григорий Иванов высказал мнение о "Спартаке", в преддверии матча премьер-лиги в Москве 25 апреля.

"Для нас важно увезти из Москвы три очка при качественной игре. Но вообще не стал бы я сейчас короновать "Спартак". В 2005 году уже был случай, когда "Локомотив" туров за семь до конца имел отрыв в 10 очков от второго места, а в результате не только упустил чемпионство, но даже путёвку в Лигу чемпионов не завоевал.

Поэтому не стоит сейчас акцентировать внимание на положении "Спартака". Да, они проводят выдающийся сезон, но даже у них имеются слабые места. А Тарханов умеет их находить. Уверен, что он разберёт игру "Спартака" очень подробно и донесёт свою установку до футболистов.

Но самоцели навредить красно-белым у нас нет - мы думаем только о своих интересах, о том, чтобы добиться успеха самим", - цитируют Иванова "Известия".
Теги: Урал Спартак
Сегодня, 08:57
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№2 Написал: Батька (Сегодня, 09:07) #
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В 2005 году уже был случай, когда "Локомотив" туров за семь до конца имел отрыв в 10 очков от второго места,

киздеть не надо ... было 7 очков и 8 туров ... в итоге Кони стали первыми, Спартак вторым ... локо все проиграл все 8 игр или 7 кажется 1 выиграли и стали 3-ми !!!

Сейчас и туров меньше осталось и очков больше запас и календарь проще ... хотя то что короновать еще рано ты прав !!
Регистрация: 9.09.2016
№1 Написал: safonas (Сегодня, 09:01) #
  • +2
  •  (2)
online

да никто не коронует так то, вы ж сами это и раздули


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
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