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Ахмед Муса может вернуться в Россию, зимой им интересовался "Спартак"

Нападающий "Лестера" Ахмед Муса может вернуться в чемпионат России, передает "СЭ".

Сообщается, что 24-летний нигериец зимой входил в список трансферных целей "Спартака", но до конкретных переговоров дело не дошло.

Сам Муса не против возвращения в Россию, не исключается, что предложение сделает его прежний клуб ЦСКА.
Теги: Спартак ЦСКА Муса
Сегодня, 15:59
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16
(2)
№16 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 17:20) #
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online

Хороший игрок - было бы неплохо
Регистрация: 3.03.2007
№15 Написал: suvirinimas (Сегодня, 17:15) #
  • 0
  •  (4)
online

В Зенит его нужно, а не держать бездарного Дзюбу. Зенит еще горя хлебнет с Дзюбой.
Регистрация: 9.02.2014
№14 Написал: m7rf_2 Москва (Сегодня, 17:01) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vlees...
голубого шапито

Тупорылых петрушек smile
Регистрация: 11.06.2016
№13 Написал: Primus Москва (Сегодня, 16:58) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
К коням, куда же еще. Трансферная политика ЦСКА напоминает сказку про конька-горбунка. Ты его за живые деньги продаешь, а ночью он к прежнему хозяину бесплатно возвращается smirk
В продолжении темы - трансферная политика Зенита - это как в сказке про дурня, который пошел быка продавать, по дороге выменял на овцу, потом на гуся, и в итоге пришел домой с мотком ниток smirk
Регистрация: 14.07.2013
№12 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 16:53) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: serega_user
Не в удачное время попал Муса в Лестер. Как раз в этот же момент и начался слив Раньери. А Шекспиру видать он не нужен. Ну что ж...неплохо, если б в ЦСКА вернулся.


Бесплатно?
Регистрация: 14.04.2008
№11 Написал: vanapupkin Россия (Сегодня, 16:48) #
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Болеет за:
«Спартак»
Утка,в Спартак не перейдет
Регистрация: 6.05.2016
№10 Написал: ww Белгород (Сегодня, 16:22) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Утка.


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не знаю кто, не знаю как, но я болею за СПАРТАК!
Регистрация: 14.11.2012
№9 Написал: serega_user (Сегодня, 16:20) #
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
ЦСКА
Не в удачное время попал Муса в Лестер. Как раз в этот же момент и начался слив Раньери. А Шекспиру видать он не нужен. Ну что ж...неплохо, если б в ЦСКА вернулся.


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№8 Написал: vlees... (Сегодня, 16:12) #
  • +6
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
кто может заинтересовать самый народный клуп?
только негры!

Негр недавно отвозил всю защиту голубого шапито joy
Регистрация: 15.04.2017
№7 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 16:12) #
  • +5
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Болеет за:
«Локомотив»
Бывших коней не бывает, значит враньё, возвращение в ЦСКА было бы правдоподобней. Но это вряд ли.
Регистрация: 29.10.2010
№6 Написал: Frost_033 Акапулько (Сегодня, 16:12) #
  • +4
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Утятина

Цитата: utekay
кто может заинтересовать самый народный клуп?
только негры!

Один из этих негров неделю назад крутил вас на причинном месте, как хотел.
А вы дальше можете кормить своих кокориных.
Регистрация: 14.06.2015
№5 Написал: vlees... (Сегодня, 16:12) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
laughing
Регистрация: 15.04.2017
№4 Написал: prime Пенза (Сегодня, 16:10) #
  • +4
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
кто может заинтересовать самый народный клуп?
только негры!

лучшие игроки зенита последних лет это два негра
Регистрация: 2.08.2009
№3 Написал: Luis (Сегодня, 16:10) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Бред
Регистрация: 1.05.2016
№2 Написал: utekay Россия (Сегодня, 16:03) #
  • -12
  •  (20)
online
Болеет за:
«Зенит»
кто может заинтересовать самый народный клуп?
только негры!


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№1 Написал: rigoletto Белгород (Сегодня, 16:01) #
  • +13
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
Для срача выложили.


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я думаю что всё будет хорошо
Регистрация: 22.04.2009
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