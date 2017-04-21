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Ахмед Муса может вернуться в Россию, зимой им интересовался "Спартак"
Нападающий "Лестера" Ахмед Муса может вернуться в чемпионат России, передает "СЭ".
Сообщается, что 24-летний нигериец зимой входил в список трансферных целей "Спартака", но до конкретных переговоров дело не дошло.
Сам Муса не против возвращения в Россию, не исключается, что предложение сделает его прежний клуб ЦСКА.
Сообщается, что 24-летний нигериец зимой входил в список трансферных целей "Спартака", но до конкретных переговоров дело не дошло.
Сам Муса не против возвращения в Россию, не исключается, что предложение сделает его прежний клуб ЦСКА.
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