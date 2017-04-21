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Сергей Семак: к большому сожалению, "Уфа" не может забить ни с игры, ни с пенальти
Главный тренер "Уфы" Сергей Семак в эфире телеканала "Наш футбол" прокомментировал поражение от ЦСКА (0:2) в матче 24-го тура РФПЛ.
"Мы подумаем над сменой пенальтиста. Это - лотерея и реализация зависит от многих факторов. К большому сожалению, "Уфа" не может забить ни с игры, ни с пенальти. Мы пропустили, создав перед этим несколько голевых моментов. Команда расстроилась. Обидно, но ребята старались. Были еще моменты, чтобы сравнять, но в конце встречи "привезли" сами себе. Мы ошиблись на своей половине поля, но все равно этот гол ничего не решал", - сказал Семак.
"Мы подумаем над сменой пенальтиста. Это - лотерея и реализация зависит от многих факторов. К большому сожалению, "Уфа" не может забить ни с игры, ни с пенальти. Мы пропустили, создав перед этим несколько голевых моментов. Команда расстроилась. Обидно, но ребята старались. Были еще моменты, чтобы сравнять, но в конце встречи "привезли" сами себе. Мы ошиблись на своей половине поля, но все равно этот гол ничего не решал", - сказал Семак.
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