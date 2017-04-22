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Дмитрий Комбаров: ни шагу назад! До заветной цели остаётся совсем немного!

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров в своем инстаграме анонсировал матч 24-го тура чемпионата России против "Ростова".

"Ни шагу назад! До заветной цели остается совсем немного!" – написал Комбаров.
Теги: Комбаров Д. Спартак
Сегодня, 06:20
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