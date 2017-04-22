Войти Зарегистрироваться

Опрос:

"Спартак" чемпион?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Ювентус" поздравил Массимо Карреру видеонарезкой лучших моментов

"Ювентус" поздравил экс-футболиста клуба, а ныне главного тренера "Спартака" Массимо Карреру с днем рождения.

22 апреля наставнику красно-белых исполнилось 53 года.

ВИДЕО - здесь
Теги: Ювентус Каррера
Сегодня, 12:55
Напечатать
5
(1)
№5 Написал: Миша Люберцы Люберцы (Сегодня, 13:37) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Массимо, с Днём Рождения. Здоровья удачи и успехов со Спартаком. Ты нам нужен...
Регистрация: 10.01.2014
№4 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 13:31) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: К.А.
Цитата: Коляс
Цитата: GreatWhite999
С Днем Рождения! Железного здоровья и успеха в непростой работе!
Отличный тренер!


Присоединяюсь.

А по нарезке то на Вернблума похож wink

мож наоборот?


Если для вас это принципиально , то да , наоборот)
Регистрация: 12.02.2014
№3 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 13:24) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Коляс
Цитата: GreatWhite999
С Днем Рождения! Железного здоровья и успеха в непростой работе!
Отличный тренер!


Присоединяюсь.

А по нарезке то на Вернблума похож wink

мож наоборот?


--------------------
ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№2 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 13:20) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: GreatWhite999
С Днем Рождения! Железного здоровья и успеха в непростой работе!
Отличный тренер!


Присоединяюсь.

А по нарезке то на Вернблума похож wink
Регистрация: 12.02.2014
№1 Написал: GreatWhite999 Санкт-Петербург (Сегодня, 12:59) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
С Днем Рождения! Железного здоровья и успеха в непростой работе!
Отличный тренер!


--------------------
Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.