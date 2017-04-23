Свен Ульрайх: подобное не должно с нами происходить

Голкипер "Баварии" Свен Ульрайх прокомментировал ничью своей команды в матче против "Майнца" (2:2) в 30-м туре чемпионата Германии.



"В первом тайме нам было тяжело, у нас не получалось найти свою игру. С нашим уровнем мы должны играть лучше. Подобное не должно с нами происходить. Во втором тайме мы играли так, как должна играть "Бавария": мы доминировали и владели мячом. Мы должны были побеждать. Мы разочарованы", - цитирует Ульрайха официальный сайт клуба.