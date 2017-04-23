Томас Мюллер: для того, чтобы одержать победу, не хватило немного удачи

Форвард "Баварии" Томас Мюллер прокомментировал ничью своей команды в матче против "Майнца" (2:2) в 30-м туре чемпионата Германии.



"Мы не очень хорошо начали матч, сразу же подарили "Майнцу" один гол. Второй тайм мы также начали уступая в счете. Мы приложили много усилий, но для того, чтобы одержать победу, не хватило немного удачи. Поэтому мы недовольны", - цитирует Мюллера официальный сайт клуба.