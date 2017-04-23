Карло Анчелотти: в первом тайме мы были не так компактны, как обычно

Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти прокомментировал ничью своей команды в матче против "Майнца" (2:2) в 30-м туре чемпионата Германии.



"Было тяжело, но мы ожидали большего. В первом тайме мы были не так компактны, как обычно. Мы должны были играть лучше. Во втором тайме мы были более компактны, играли лучше и, к счастью, смогли сравнять счёт", - цитирует Анчелотти официальный сайт клуба.