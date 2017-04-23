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"Фрайбург" вырвал победу над "Байером"
В матче 30-го тура Бундеслиги "Фрайбург" одержал победу над "Байером".
Чемпионат Германии
30 тур
"Фрайбург" - "Байер" 2:1
Гол: Петерсен, 11, Штенцель, 88 - Фолланд, 60
"Фрайбург": Шволов, Гюнтер, Кемпф, Сёюнджю, Игнёвски, Франц, Хефлер, Хаберер (Геде, 90+1), Булут (Штенцель, 85), Петерсен (Нильсен, 76), Нидерлехнер
"Байер": Лено, Топрак, Драгович, Венделл, Хилберт, Хавец (Арангуис, 79), Баумгартлингер (Похьянпало, 90), Кампль, Фолланд, Брандт, Эрнандес (Бэйли, 61)
Предупреждения: Кемпф, 39, Хилберт, 55, Бэйли, 90, Игнёвски, 90
Чемпионат Германии
30 тур
"Фрайбург" - "Байер" 2:1
Гол: Петерсен, 11, Штенцель, 88 - Фолланд, 60
"Фрайбург": Шволов, Гюнтер, Кемпф, Сёюнджю, Игнёвски, Франц, Хефлер, Хаберер (Геде, 90+1), Булут (Штенцель, 85), Петерсен (Нильсен, 76), Нидерлехнер
"Байер": Лено, Топрак, Драгович, Венделл, Хилберт, Хавец (Арангуис, 79), Баумгартлингер (Похьянпало, 90), Кампль, Фолланд, Брандт, Эрнандес (Бэйли, 61)
Предупреждения: Кемпф, 39, Хилберт, 55, Бэйли, 90, Игнёвски, 90
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