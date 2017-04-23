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"Фрайбург" вырвал победу над "Байером"

В матче 30-го тура Бундеслиги "Фрайбург" одержал победу над "Байером".

Чемпионат Германии

30 тур

"Фрайбург" - "Байер" 2:1

Гол: Петерсен, 11, Штенцель, 88 - Фолланд, 60

"Фрайбург": Шволов, Гюнтер, Кемпф, Сёюнджю, Игнёвски, Франц, Хефлер, Хаберер (Геде, 90+1), Булут (Штенцель, 85), Петерсен (Нильсен, 76), Нидерлехнер

"Байер": Лено, Топрак, Драгович, Венделл, Хилберт, Хавец (Арангуис, 79), Баумгартлингер (Похьянпало, 90), Кампль, Фолланд, Брандт, Эрнандес (Бэйли, 61)

Предупреждения: Кемпф, 39, Хилберт, 55, Бэйли, 90, Игнёвски, 90
Теги: Фрайбург Байер
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