Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Оцените судейство в матче "Зенит" - "Урал"
Новости партнеров
Лента новостей:
17:43
Сергей Рыжиков: тренер вратарей сказал, что теперь на каждой разминке будет палец выбивать (видео) (1)
Сергей Рыжиков: тренер вратарей сказал, что теперь на каждой разминке будет палец выбивать (видео) (1)
17:09
Александр Тарханов: вся Россия видела, как Бикфалви чисто сыграл в мяч, а судья не увидел (60)
Александр Тарханов: вся Россия видела, как Бикфалви чисто сыграл в мяч, а судья не увидел (60)
16:22
Андрей Будогосский: с глубоким сожалением вынужден согласиться с мнением Сёмина и Геркуса (10)
Андрей Будогосский: с глубоким сожалением вынужден согласиться с мнением Сёмина и Геркуса (10)
15:10
Роберт Евдокимов: создали достаточное количество стопроцентных моментов, но у нас хромает реализация
Роберт Евдокимов: создали достаточное количество стопроцентных моментов, но у нас хромает реализация
14:07
Илья Геркус: "Локомотив" сделает все, чтобы действия судьи Иванова не остались безнаказанными (6)
Илья Геркус: "Локомотив" сделает все, чтобы действия судьи Иванова не остались безнаказанными (6)
13:53
Ошибка и спасение Драгуна, невезение гостей и пара стандартов. "Томь" уступила "Оренбургу" дома
Ошибка и спасение Драгуна, невезение гостей и пара стандартов. "Томь" уступила "Оренбургу" дома
13:13
"Судье не раз шепнём "Мерси боку". Реакция соцсетей и медиа на открытие стадиона "Зенита" (15)
"Судье не раз шепнём "Мерси боку". Реакция соцсетей и медиа на открытие стадиона "Зенита" (15)
13:07
Неймар не сыграет против "Реала" (4)
Неймар не сыграет против "Реала" (4)
Фернандо и Зе Луиш, скорее всего, сыграют с "Уралом"
Полузащитник "Спартака" Фернандо, в субботу замененный из-за повреждения задней поверхности бедра в матче 24-го тура премьер-лиги с "Ростовом" (0:3), возможно, примет участие во встрече 25-го тура с "Уралом", которая состоится во вторник, 25 апреля, и начнется в 19.30.
Характер травмы бразильца таков, что обычно не требует долгого времени на восстановление.
Вместе с тем, к игре с екатеринбуржцами будет готов и нападающий Зе Луиш, пропустивший матчи с "Зенитом" (2:1) и дончанами. Его включение в состав зависит от решения главного тренера красно-белых Массимо Карреры – медицинских противопоказаний против участия форварда в поединке с "Уралом" нет.
А вот восстановление еще одного нападающего москвичей Луиса Адриано идет не так быстро, однако 30-летний футболист наверняка еще сможет сыграть до конца сезона.
"Спорт-Экспресс"
Характер травмы бразильца таков, что обычно не требует долгого времени на восстановление.
Вместе с тем, к игре с екатеринбуржцами будет готов и нападающий Зе Луиш, пропустивший матчи с "Зенитом" (2:1) и дончанами. Его включение в состав зависит от решения главного тренера красно-белых Массимо Карреры – медицинских противопоказаний против участия форварда в поединке с "Уралом" нет.
А вот восстановление еще одного нападающего москвичей Луиса Адриано идет не так быстро, однако 30-летний футболист наверняка еще сможет сыграть до конца сезона.
"Спорт-Экспресс"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.