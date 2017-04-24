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"Бавария" может вернуть Марио Гомеса

"Бавария" заинтересована в нападающем "Вольфсбурга" Марио Гомесе, передает "Газета.ru".

После поражения от "Реала" в четвертьфинале Лиги чемпионов в клубе осознали, что команде нужен второй центрфорвард.

Напомним, Левандовски из-за травмы не сыграл в первом поединке команд (1:2).
Теги: Бавария
Сегодня, 09:28
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