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Денис Глушаков и Роман Павлюченко приглашены на заседание КДК

Футболисты "Спартака" Денис Глушаков и "Урала" Роман Павлюченко приглашены на заседание контрольно-дисциплинарного комитета РФС после удалений в матчах 24-го тура чемпионата России, сообщил председатель КДК Артур Григорьянц.

"По матчу "Зенит" - "Урал" мы рассмотрим неподобающее поведение команды "Урал" (три удаления), а также удаление игрока команды Романа Павлюченко. На заседание КДК приглашены сам Павлюченко и арбитр матча Алексей Еськов.

По матчу "Ростов" - "Спартак" рассмотрим удаление игрока команды "Спартак" Дениса Глушакова. Он также приглашен на заседание, а вот арбитр матча Михаил Вилков присутствовать не сможет, поскольку обслуживает встречу в Оренбурге", - передает слова Григорьянца "Р-Спорт".
Теги: Григорьянц Глушаков Павлюченко
Сегодня, 10:12
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7
(0)
№7 Написал: алдан 2016 (Сегодня, 11:18) #
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online

Цитата: guns111
Цитата: Игорь Владимирович
А Дзюбу чего не вызвали? За умышленный удар кулаком соперника в голову?

А Кареру чего не вызвали, средь бела дня порно по федеральному каналу показывать. Виновен, как режиссер этого порноколлектива

После режисёров из газпрома,Каррере нечего там ловить.Вот те сраму не имеют.
Регистрация: 1.09.2016
№6 Написал: RoboGeo Эс Пи Би (Сегодня, 10:51) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
да и х у й на них, двух п и д оров
Регистрация: 31.05.2016
№5 Написал: guns111 Выборг (Сегодня, 10:36) #
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  •  (11)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Игорь Владимирович
А Дзюбу чего не вызвали? За умышленный удар кулаком соперника в голову?

А Кареру чего не вызвали, средь бела дня порно по федеральному каналу показывать. Виновен, как режиссер этого порноколлектива


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ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008
№4 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 10:26) #
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  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Игорь Владимирович
А Дзюбу чего не вызвали? За умышленный удар кулаком соперника в голову?

та это игровой эпизод же.опасная игра была?нет.красная была?нет.знач все норм.не веришь?спроси у болотных-они знатоки правил.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№3 Написал: vlees..... (Сегодня, 10:20) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Игорь Владимирович
А Дзюбу чего не вызвали? За умышленный удар кулаком соперника в голову?

Говорят все норм,нечего там не было:)кабинетный зенит
Регистрация: 23.04.2017
№2 Написал: Игорь Владимирович Н. Москва (Сегодня, 10:17) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
А Дзюбу чего не вызвали? За умышленный удар кулаком соперника в голову?


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«Per aspera ad astra».
Регистрация: 17.08.2007
№1 Написал: ramil Россия (Сегодня, 10:16) #
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  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Удачи, капитан!
Регистрация: 17.05.2016
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