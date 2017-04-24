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Директор по безопасности: никакой драки ОМОНа с болельщиками "Спартака" не было

Директор по безопасности "Ростова" Виктор Кулешов высказался по поводу информации в СМИ об избиении болельщиков "Спартака" сотрудниками ОМОНа перед началом встречи "Ростов" - "Спартак" (3:0).

"Никакой драки и никакого инцидента с ОМОНом не было. У нас игра закончилась рукопожатиями, всё было хорошо. Что там было, я не знаю.
У нас работали все четыре турникета, и всё было нормально, через них проходили. После игры никаких вопросов не было. Если какая-то стычка и была, то я о ней не знаю", - цитирует Кулешова "Чемпионат".
Теги: Ростов Спартак
Сегодня, 10:33
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10
(3)
№10 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 11:26) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
феерично.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№9 Написал: dryhnozaurus (Сегодня, 11:14) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Знай, это футбол,
С ним рядом ОМОН
Дубинками машееет.
Знай, это футбол
Спину не прячь -
ОМОН не промажеет...
Регистрация: 12.06.2016
№8 Написал: stepanmlc (Сегодня, 11:08) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
драки не было, было избиение...
ACAB


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№7 Написал: Sergeevich Караганда (Сегодня, 10:53) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«МЮ»
Драки не было.
Так просто отлупили хрюшек дубинками и все)
Регистрация: 26.09.2015
№6 Написал: tuner (Сегодня, 10:52) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Ростов»
В Ростове уже много лет все приезжие фанаты вели себя спокойно.. Не из страха перед авторитетным Ростовом-папой. а от души, из уважения. Но поколения болельщиков меняются, появляются беспредельщики, и "отхватить" по рёбрам или по зубам для них это обыденность, как "с добрым утром!". Они так отдыхают! В этот раз отдых удался на славу. И их можно понять. проигрывать отвыкли. Как тут не вспомнить Ницше с его призывом ECCE HOMO!!! Будьте людьми!!!
Регистрация: 29.08.2015
№5 Написал: Ksandos 2 Санкт-Петербург (Сегодня, 10:48) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
У нас частенько с обеих сторон идиоты. Неизвестно откуда прилетит. Поэтому нормальные люди и опасаются с детьми на футбол ходить.
Регистрация: 19.03.2017
№4 Написал: miha76 Санкт-Петербург (Сегодня, 10:43) #
  • +9
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Идиот. Есть же видео. Там прекрасно видно, что омон дубинками фигачит болел
Регистрация: 21.09.2007
№3 Написал: Халк Санкт-Петербург (Сегодня, 10:41) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Ходите на футбол ребята, это называется!!!
и так посещаемость матчей ниже некуда...
Регистрация: 25.12.2016
№2 Написал: Red_Dragon (Сегодня, 10:38) #
  • +7
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
ДИРЕКТОР ПО БЕЗОПАСНОСТИ: НИКАКОЙ ДРАКИ ОМОНА С БОЛЕЛЬЩИКАМИ "СПАРТАКА" НЕ БЫЛО-мы тупо их от.пи..3.дили smile Короче им с.цы в глаза-все божья роса
Регистрация: 18.03.2017
№1 Написал: fd65 (Сегодня, 10:36) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Драки не было, только отпи#дили дубинками, не более того....
Регистрация: 3.12.2016
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