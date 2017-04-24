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Вместо арбитра Алексея Еськова на матч ЦСКА - "Локомотив" назначен Сергей Карасев

РФС объявил о замене судейской бригады на матч 25-го тура чемпионата России между ЦСКА и "Локомотивом".

Центральный матч тура теперь будет обслуживать главный арбитр Сергей Карасев. Он заменит рефери Алексея Еськова, который обслуживал скандальный матч между "Зенитом" и "Уралом".

РФС
Теги: Еськов Карасев
Сегодня, 13:40
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34
(5)
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№34 Написал: Charodei Борзя (Сегодня, 14:47) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: К.А.
Цитата: PanoV
Кстати, вопрос. Почему убрали Еськова, если его действия в матче с Уралом были правомерными?

он занят,премию мелкими купюрами выдали-считает сидит.

А что,Федун так поистратился,что крупных купюр совсем нету? flushed
Регистрация: 27.07.2013
№33 Написал: vlees..... (Сегодня, 14:46) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
хааххаха а потом еще нас будет судить,видимо Гинер лишил чемоданчики на конец сезона приберечь,беспредел продолжается
Регистрация: 23.04.2017
№32 Написал: VS1976 ЮФО (Сегодня, 14:41) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
PanoV,
официально все норм...неофициально - накосячил, но так нужно было! Власть живет по понятиям, законы - для быдла


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У казака вся жизнь-война,
В казачьем сердце страха нет!
Регистрация: 27.08.2007
№31 Написал: venyalyaynen (Сегодня, 14:39) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: PanoV
Я абсолютно уверен, что почти все ошибки наших судей из-за их квалификации. То, что они не судят крупные турниры (на серьезных стадиях) говорят об этом же.

Квалификация наших арбитров очень низкая - это бесспорно, в европе тоже судьи ошибаются (не ошибается тот кто ничего не делает), но когда судья ломает игру, все спорные моменты свистит в одну сторону или начинает беспредельничать (как Еськов), возникают смутные сомнения в их беспристрастности.


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SAVE OUR FOOTBALL
Регистрация: 14.08.2008
№30 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 14:36) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
хрен редьки не слаще......посмотрим на Судейство Карасева........
Регистрация: 18.03.2012
№29 Написал: Егор Болотовукий (Сегодня, 14:35) #
  • -2
  •  (2)

Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами в футболе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - insider4bet. c o m
Регистрация: 23.04.2017
№28 Написал: utekay Россия (Сегодня, 14:32) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: stepanmlc
карасик то ручной, гнидер совсем не палиться

что опять не так?


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№27 Написал: 4 звезды (Сегодня, 14:32) #
  • 0
  •  (0)

Цитата: serega_user
да еще для вас троих Уральцев удалили,

надеюсь вторым составом играть будут, надо ж перед кубком отдохнуть
Регистрация: 7.12.2016
№26 Написал: garford (Сегодня, 14:31) #
  • 0
  •  (2)

А Еськов молодец, получается, что и нам помог, пол команды Урала разогнал и бомжам праздник устроил, во как.
Регистрация: 5.07.2016
№25 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 14:26) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: 4 звезды
а их никогда и не будет, здесь психология

Нуу, я не силен.


--------------------
Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№24 Написал: Volodia379 (Сегодня, 14:24) #
  • +4
  •  (4)

Мы докатились до того что Карасев у нас лучший арбитр! Полный маразм! rage
Регистрация: 11.04.2016
№23 Написал: Andlawyer Москвы (Сегодня, 14:23) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Может и не плохо. Устроит феерию - на матч Спартак - ЦСКА не поставят. А без феерии Карасева ЦСКА Локомотив не обыграет.
Регистрация: 4.10.2009
№22 Написал: Gor68 г.Чехов Московской обл. (Сегодня, 14:20) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: serega_user
Цитата: stepanmlc
карасик то ручной, гнидер совсем не палиться smirk

поэтому в матче первого круга с Локо, при судействе того же Карася ЦСКА проиграл smirk

А разве свинок-неадекватов это волнует? Они-то помнят только один матч. Где, кстати, ни одна ошибка арбитров не доказана. Даже спартаковскими экспертами. wink
Регистрация: 22.09.2009
№21 Написал: serega_user (Сегодня, 14:18) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: 4 звезды
и опять проиграет

зато спартак обыграет Урал, судить который будет судейка, разрешивший комбарову в волейбол играть в своей штрафной...да еще для вас троих Уральцев удалили, чтоб участь совсем была не тяжела...еще вопрос кто здесь над судьями работает, поди Зенит решили подставить по полной программе со своим Еськовым relaxed smirk


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№20 Написал: 4 звезды (Сегодня, 14:13) #
  • +2
  •  (2)

Цитата: К.А.
сидит.

как??? уже сидит?

Цитата: PanoV
Здесь нужны доказательства.

а их никогда и не будет, здесь психология
Регистрация: 7.12.2016
№19 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 14:10) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: 4 звезды
а я в обратном

Мне нечего на это ответить. Здесь нужны доказательства. А судьям съехать, как 2 пальца об асфальт. Нужны повторы, чтобы хоть как-то их контролировать.


--------------------
Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№18 Написал: 4 звезды (Сегодня, 14:07) #
  • -1
  •  (3)

Цитата: PanoV
Я абсолютно уверен, что почти все ошибки наших судей из-за их квалификации.

а я в обратном
Регистрация: 7.12.2016
№17 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 14:06) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: К.А.
он занят,премию мелкими купюрами выдали-считает сидит.

И сбился видимо, так бы успел)


--------------------
Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№16 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 14:04) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Локомотив»
Какая разница кто, если от любого нашего судьи можно ожидать чего угодно и им за ошибки ничего не грозит? Видеоповторы нужны, введение жестких наказаний для судей и тотальная чистка кадров судейского корпуса.
Регистрация: 23.03.2016
№15 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 14:03) #
  • +5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: serega_user
Ну как видишь не всем) стоило Карасю где то свистнуть в пользу ЦСКА - так сразу ручным стал.

Я абсолютно уверен, что почти все ошибки наших судей из-за их квалификации. То, что они не судят крупные турниры (на серьезных стадиях) говорят об этом же.


--------------------
Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№14 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 14:02) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: PanoV
Кстати, вопрос. Почему убрали Еськова, если его действия в матче с Уралом были правомерными?

он занят,премию мелкими купюрами выдали-считает сидит.


--------------------
ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№13 Написал: serega_user (Сегодня, 14:00) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: PanoV
Цитата: serega_user
поэтому в матче первого круга с Локо, при судействе того же Карася ЦСКА проиграл

Тогда нормально)

Ну как видишь не всем) стоило Карасю где то свистнуть в пользу ЦСКА - так сразу ручным стал.


--------------------
ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№12 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 13:59) #
  • +7
  •  (9)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Кстати, вопрос. Почему убрали Еськова, если его действия в матче с Уралом были правомерными?


--------------------
Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№11 Написал: 4 звезды (Сегодня, 13:58) #
  • -2
  •  (4)

Цитата: serega_user
serega_user

и опять проиграет
Регистрация: 7.12.2016
№10 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 13:57) #
  • +5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: serega_user
поэтому в матче первого круга с Локо, при судействе того же Карася ЦСКА проиграл

Тогда нормально)


--------------------
Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№9 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 13:57) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
сильно.впрочем,ожидаемо.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№8 Написал: 120220 (Сегодня, 13:56) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Урал»
Цитата: 4 звезды
еськову некогда- сушит сухари

Да он не сухари сушит, а билеты на Канары заказал на этот день игры.
Регистрация: 29.07.2008
№7 Написал: serega_user (Сегодня, 13:51) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: stepanmlc
карасик то ручной, гнидер совсем не палиться smirk

поэтому в матче первого круга с Локо, при судействе того же Карася ЦСКА проиграл smirk


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№6 Написал: Volodia379 (Сегодня, 13:50) #
  • +6
  •  (8)

Надо вернутся к практике назначения иностранцев. По моему наши все куплены плюс они дешевле!
Регистрация: 11.04.2016
№5 Написал: 4 звезды (Сегодня, 13:50) #
  • +6
  •  (8)

еськову некогда- сушит сухари
Регистрация: 7.12.2016
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