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Дмитрий Комбаров: в "Спартаке" никто не ликует, еще рано

Защитник красно-белых Дмитрий Комбаров дал интервью пресс-службе "Спартака".

— Заголовки газет пестрят фразами «"Спартак" — чемпион». Что думаете об этом?

— В команде никто не ликует. Еще рано. Отрыв от конкурентов у нас, конечно, хороший. Но никакой эйфории. Сразу после матча с «Зенитом» Массимо Каррера сказал, что ничего еще не решено, что впереди много игр и нельзя расслабляться.

— Сейчас каждый матч — испытание?

— Да. Взять ту же встречу с «Зенитом». Сама вывеска, антураж матча… То, что творилось до начала, и сама игра высосали из нас много эмоций. Мы отдали на поле все, что было. Да все встречи такие. На «Открытие Арену» всегда приходит много болельщиков. Они гонят нас вперед. Накал в каждом матче. А «Зенит» — наш прямой конкурент, игра с ним была за шесть очков. Здесь о напряжении даже говорить не стоит. Оно было максимальным.

— Запомнился момент в матче с «Локомотивом»: после удара Касаева вы преградили путь мячу. А у вас какая игра в нынешнем сезоне оставила самые сильные впечатления?

— Конечно, с «Зенитом». А если говорить лично обо мне, то, наверное, выделю матч с «Анжи». Я сделал результативный пас. Рад, что поучаствовал в голевой комбинации, которая определила исход встречи.

— Впереди матч с «Уралом». Екатеринбургская команда в весенней части сезона набрала неплохой ход...

— Мы разбирали игру «Урала», тщательно готовились. Жду нашей победы.

— Встреча с «Ростовом» была непростой?

— С дончанами всегда тяжело. Они играют в оборонительный футбол. Но, знаете, на матч со «Спартаком» все команды настраиваются как на последний бой. Поэтому нам с любым соперником приходится нелегко.

ФК "Спартак"
Теги: Спартак Комбаров Д.
Сегодня, 13:59
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6
(2)
№6 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 14:54) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Какое ликование, после такой пощечины в Ростове.
Регистрация: 20.03.2014
№5 Написал: trent (Сегодня, 14:43) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
меньше надо языком болтать, а больше пахать на тренировках...
работать и работать...ещё пока ничего не выиграли...


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Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012
№4 Написал: ww Белгород (Сегодня, 14:41) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Бердыев ПЕС,
а Каррера щенок еще...

А Вы, если так будете играть как с Ростовом, то чемпионства Вам не видать!
Зажрались, даже бегать не хотели. А поэтому создавалось впечатление, что ростовчан больше.
Интервью даешь!
Играй лучше качественно!


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не знаю кто, не знаю как, но я болею за СПАРТАК!
Регистрация: 14.11.2012
№3 Написал: Егор Болотовукий (Сегодня, 14:31) #
  • -4
  •  (4)

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Регистрация: 23.04.2017
№2 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 14:30) #
  • +1
  •  (1)

Если знали, что с Ростовом "будет тяжело", то хрен ли вы вышли как на танцы?
Регистрация: 6.10.2009
№1 Написал: Sidhe (Сегодня, 14:04) #
  • +1
  •  (5)
online

Ясен пень, не танцуй, гармошка еще не играет! Или это он для запитерских дебилов, что завывают уже с их поражения?


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
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