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Дмитрий Комбаров: в "Спартаке" никто не ликует, еще рано
Защитник красно-белых Дмитрий Комбаров дал интервью пресс-службе "Спартака".
— Заголовки газет пестрят фразами «"Спартак" — чемпион». Что думаете об этом?
— В команде никто не ликует. Еще рано. Отрыв от конкурентов у нас, конечно, хороший. Но никакой эйфории. Сразу после матча с «Зенитом» Массимо Каррера сказал, что ничего еще не решено, что впереди много игр и нельзя расслабляться.
— Сейчас каждый матч — испытание?
— Да. Взять ту же встречу с «Зенитом». Сама вывеска, антураж матча… То, что творилось до начала, и сама игра высосали из нас много эмоций. Мы отдали на поле все, что было. Да все встречи такие. На «Открытие Арену» всегда приходит много болельщиков. Они гонят нас вперед. Накал в каждом матче. А «Зенит» — наш прямой конкурент, игра с ним была за шесть очков. Здесь о напряжении даже говорить не стоит. Оно было максимальным.
— Запомнился момент в матче с «Локомотивом»: после удара Касаева вы преградили путь мячу. А у вас какая игра в нынешнем сезоне оставила самые сильные впечатления?
— Конечно, с «Зенитом». А если говорить лично обо мне, то, наверное, выделю матч с «Анжи». Я сделал результативный пас. Рад, что поучаствовал в голевой комбинации, которая определила исход встречи.
— Впереди матч с «Уралом». Екатеринбургская команда в весенней части сезона набрала неплохой ход...
— Мы разбирали игру «Урала», тщательно готовились. Жду нашей победы.
— Встреча с «Ростовом» была непростой?
— С дончанами всегда тяжело. Они играют в оборонительный футбол. Но, знаете, на матч со «Спартаком» все команды настраиваются как на последний бой. Поэтому нам с любым соперником приходится нелегко.
ФК "Спартак"
— Заголовки газет пестрят фразами «"Спартак" — чемпион». Что думаете об этом?
— В команде никто не ликует. Еще рано. Отрыв от конкурентов у нас, конечно, хороший. Но никакой эйфории. Сразу после матча с «Зенитом» Массимо Каррера сказал, что ничего еще не решено, что впереди много игр и нельзя расслабляться.
— Сейчас каждый матч — испытание?
— Да. Взять ту же встречу с «Зенитом». Сама вывеска, антураж матча… То, что творилось до начала, и сама игра высосали из нас много эмоций. Мы отдали на поле все, что было. Да все встречи такие. На «Открытие Арену» всегда приходит много болельщиков. Они гонят нас вперед. Накал в каждом матче. А «Зенит» — наш прямой конкурент, игра с ним была за шесть очков. Здесь о напряжении даже говорить не стоит. Оно было максимальным.
— Запомнился момент в матче с «Локомотивом»: после удара Касаева вы преградили путь мячу. А у вас какая игра в нынешнем сезоне оставила самые сильные впечатления?
— Конечно, с «Зенитом». А если говорить лично обо мне, то, наверное, выделю матч с «Анжи». Я сделал результативный пас. Рад, что поучаствовал в голевой комбинации, которая определила исход встречи.
— Впереди матч с «Уралом». Екатеринбургская команда в весенней части сезона набрала неплохой ход...
— Мы разбирали игру «Урала», тщательно готовились. Жду нашей победы.
— Встреча с «Ростовом» была непростой?
— С дончанами всегда тяжело. Они играют в оборонительный футбол. Но, знаете, на матч со «Спартаком» все команды настраиваются как на последний бой. Поэтому нам с любым соперником приходится нелегко.
ФК "Спартак"
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