Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 24 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

Андрей Будогосский: Еськову дали отдохнуть, представляете, какая тяжелая была игра

Руководитель департамента судейства РФС Андрей Будогосский объяснил, почему арбитр Алексей Еськов был отстранен от работы на матче 25-го тура РФПЛ "Локомотив" — ЦСКА.

"Еськову дали отдохнуть, чтобы он восстановился психологически, потому что была тяжёлая игра. Комиссии ещё не было, поэтому выносить какой-то вердикт я бы не спешил.

Представляете, какая тяжёлая игра была у Еськова, он должен восстановиться. Будет комиссия, посмотрим, какое решение они примут", - цитирует Будогосского ТАСС.
Теги: Будогосский Еськов
Сегодня, 15:57
Напечатать
31
(5)
Вернуться назад   1 2   Следующая страница
№31 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 17:44) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок
Я предупреждал, что если Будогосский - с судейством будет так, как никогда отвратительно не было. Ещё до его назначения. Погодите, это ещё цветочки. Сейчас на один тур будет тишина, а потом такой судейский беспредел начнётся, что синит за 2 тура обгонит Спартак.

Неадекват, как Зенит может обогнать твой клубик если вы не будете сами проигрывать!? Ты хоть понимаешь что ты несешь, не далекий!? Скажи спасибо Еськову, трое игроков Урала основы играть против твоего спартака не будут.
Регистрация: 5.04.2017
№30 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 17:44) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vincent
Судья судил честно. Ну ошибся с первым удалением(и то вопрос) - с кем не бывает.
Павлюченко правильно удалил.

Вы сами себе противоречите. Если бы первого удаления не было, не было бы и второго.
Регистрация: 21.12.2010
№29 Написал: vincent (Сегодня, 17:41) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Судья судил честно. Ну ошибся с первым удалением(и то вопрос) - с кем не бывает.
Павлюченко правильно удалил. Его ещё и матча на 4 дисквалифицировать надо, чтоб на судей не кидался. Третье удаление довеском пошло- не надо руками Дзюбу хватать, да ещё на домашнем стадионе. Жаль, что пенальти не поставил Еськов. А вообще, удалять надо столько, сколько заслужили, сколько по правилам можно-кажется, пятерых.
Регистрация: 29.10.2016
№28 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 17:40) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: MAXim22
А психолога личного не выделили ему?

Макс, после той игры он себе институт психологический купить может!!
Регистрация: 13.03.2012
№27 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 17:31) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: урсукляк
И это будет настоящей правдой, потому что советские жлобы рассчитывают количество карточек, а не своё поведение на поле
Уж третьего то удаления он не даст - и полез казёл на нарушение в наглую - но получил карточку - по правилам

о-го-го. Куда вас понесло товарищ? Что такое - "советские жлобы"? Выдохните. Помимо маханием карточек судья еще хоть немного должен игру читать, понимать градус (так называемый) Тогда он и будет топовый судья, а карточки вынимать и в свисток свистеть можно научить каждого первого. Как раз третья карточка совсем была не в масть. Спровоцировал конфликт Дзюба. Гол забит, радуйся, ан нет он защитника в спину пиханул.
Регистрация: 21.12.2010
№26 Написал: MAXim22 Калининград (Сегодня, 17:26) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
А психолога личного не выделили ему?
Регистрация: 30.07.2014
№25 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 17:25) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
а где 2 подруги поклонницы белка? smile


--------------------
И. Молло -
"Мне нравится Дзюба,он - такой же, как я...."
Регистрация: 26.10.2016
№24 Написал: ачуда (Сегодня, 17:23) #
  • -2
  •  (2)

Судейский произвол в футболе, предвзятые отношения в квалификационных комитетах, отсюда и бардак в мутном футбольном хозяйстве. Доколе путинисты, медведисты депутаты будете футбол насиловать.
Регистрация: 1.02.2017
№23 Написал: Сибирячок (Сегодня, 17:19) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Я предупреждал, что если Будогосский - с судейством будет так, как никогда отвратительно не было. Ещё до его назначения. Погодите, это ещё цветочки. Сейчас на один тур будет тишина, а потом такой судейский беспредел начнётся, что синит за 2 тура обгонит Спартак.


--------------------
Принципиально не общаюсь с болельщиками зенита.
#дайтелуческупоработать!
Регистрация: 17.10.2016
№22 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 17:17) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
после этой игры и зенита явно прибавилось болельщиков ..наверное за 16 млн завалило


--------------------
****,*-?
Регистрация: 22.05.2015
№21 Написал: урсукляк (Сегодня, 17:15) #
  • +1
  •  (1)

Цитата: MAG554
Вывод будет очевиден. "Судейство проведено хорошо (по букве закона)".

И это будет настоящей правдой, потому что советские жлобы рассчитывают количество карточек, а не своё поведение на поле
Уж третьего то удаления он не даст - и полез казёл на нарушение в наглую - но получил карточку - по правилам
Регистрация: 23.04.2017
№20 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 17:11) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Бедный! Перетрудился... Надо удовлетворить требование "Урала" и дать ему "отдохнуть" пожизненно...
Регистрация: 13.03.2012
№19 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 17:08) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Ну Пиндагосский загнул!За матч Еськов получил столько,сколько шахтёр за месяц не получает,ну и плюс призовые от Газпрома и Зенита,так что отдыхать можно цельный год на Канарах.Сам то понял старый пень что сказал?С ума сойти,Еськов устал!!!Мама дарагая,ну так иди работать дворником!
Регистрация: 2.04.2012
№18 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 17:08) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
устал,бедолага.ведь он после матча еще и чемодан на своем горбу пёр.


--------------------
ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№17 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 16:56) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Всё, что просится на язык - уже сказали.
Остаётся только поддержать предыдущих ораторов.


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011
№16 Написал: molzino Ногинск (Сегодня, 16:55) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Локомотив»
Думаю за газ он до конца жизни платить не будет.
Регистрация: 23.03.2015
№15 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 16:52) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
А что там комиссию ждать. Вывод будет очевиден. "Судейство проведено хорошо (по букве закона)".
Регистрация: 21.12.2010
№14 Написал: паровоз (Сегодня, 16:46) #
  • 0
  •  (2)

Цитата: PanoV
Молочко ему там не положено?

Будогосский покурил поепень-травы! вот его и прет
Регистрация: 25.06.2016
№13 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 16:40) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Устал карточками махать
Регистрация: 2.08.2010
№12 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 16:35) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Молочко ему там не положено?


--------------------
Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№11 Написал: avnik море (Сегодня, 16:34) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
А что там было тяжелого? Определить, кто первым был на мяче? )))


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№10 Написал: Cheese1156 Москва (Сегодня, 16:34) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Ювентус»
Цитата: fd65
Раз пошла такая пьянка, предлагаю Еськова назначить гл. судьей на все оставшиеся матчи Зенита, иначе болотным век призерами не стать....))))))))))

Согласен, тогда зенит станет чемпионом с огромным отрывом от других команд!
Регистрация: 17.03.2017
№9 Написал: Я-Спартач Россия (Сегодня, 16:21) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
талоны на усиленное питание ещё дайте-перетрудился,бедолага)


--------------------
Спартак -чемпион
Регистрация: 12.12.2011
№8 Написал: oksva Спб (Сегодня, 16:19) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Надо разобраться с банковскими картами , счетами , поглядеть в окно - не маячат ли там уральцы , выжидая кого то .


--------------------
За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№7 Написал: Миша Люберцы Люберцы (Сегодня, 16:14) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Ему за такие матчи не отдыхать надо давать ... а поедальнику. Денег, видать, он уже заработал и праздник пидерским, организовал - на Славу... Интересно , а у нас в футболе, такая же система, как и в ДПС ? С заносом , после каждой смены...
Регистрация: 10.01.2014
№6 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 16:13) #
  • +1
  •  (7)

Надо этому мерзавцу, в Крестах отдохнуть.
Регистрация: 26.08.2010
№5 Написал: fd65 (Сегодня, 16:10) #
  • +2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Раз пошла такая пьянка, предлагаю Еськова назначить гл. судьей на все оставшиеся матчи Зенита, иначе болотным век призерами не стать....))))))))))
Регистрация: 3.12.2016
№4 Написал: vlees..... (Сегодня, 16:06) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
laughing
Регистрация: 23.04.2017
№3 Написал: Ziggy Йошкар-Ола (Сегодня, 16:05) #
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Вместо одного чемодана, два переть пришлось. Надорвался, бедный. :(


--------------------
Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008
№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 16:00) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
абсурд. в театр ходить не надо


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
Вернуться назад   1 2   Следующая страница
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.