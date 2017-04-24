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Андрей Будогосский: Еськову дали отдохнуть, представляете, какая тяжелая была игра
Руководитель департамента судейства РФС Андрей Будогосский объяснил, почему арбитр Алексей Еськов был отстранен от работы на матче 25-го тура РФПЛ "Локомотив" — ЦСКА.
"Еськову дали отдохнуть, чтобы он восстановился психологически, потому что была тяжёлая игра. Комиссии ещё не было, поэтому выносить какой-то вердикт я бы не спешил.
Представляете, какая тяжёлая игра была у Еськова, он должен восстановиться. Будет комиссия, посмотрим, какое решение они примут", - цитирует Будогосского ТАСС.
"Еськову дали отдохнуть, чтобы он восстановился психологически, потому что была тяжёлая игра. Комиссии ещё не было, поэтому выносить какой-то вердикт я бы не спешил.
Представляете, какая тяжёлая игра была у Еськова, он должен восстановиться. Будет комиссия, посмотрим, какое решение они примут", - цитирует Будогосского ТАСС.
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