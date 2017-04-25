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Роман Павлюченко: Старков попросил сыграть за него, ну я и сыграл - забил в свои ворота

Нападающий "Урала" Роман Павлюченко рассказал о совместной работе с тренером Александром Стаковым в "Спартаке".

"Весной 2006-го, когда Старков был главным тренером, шли неудачные игры. Были разговоры: если плохо сыграем с "Локомотивом", произойдут перемены в тренерском штабе.

Старков меня вызвал перед игрой и попросил: "Ром, ты можешь на 40% сыграть за команду и на 60% за меня? Сейчас сложный момент. Если мы не выиграем, меня уберут". Я ответил: "Хорошо, сделаю что смогу. Выйду и постараюсь забить".

Начало игры, а я в свои как дал! До сих пор не понимаю, как так получилось. Смотрю на Старкова – он злой, не понимает, что происходит. Подумал: "Ну, на 60 процентов сыграл за тренера". Но мы выиграли, слава богу. Там Быстров и Титов забили.

Старков любил опытных футболистов и старался меньше доверять молодым. Он всегда говорил: "Плохо, когда играет много молодежи. Надо наоборот, чтобы играли опытные футболисты". Из-за этого у меня тоже были проблемы. Не сказал бы, что провел при нем какой-то хороший отрезок. И конфликты были.

О чем подумал, когда прочитал интервью Аленичева? Не могу сказать это на камеру. Я видел, что произошло между Аленичевым и Старковым. В том моменте, конечно, Старков был не прав. Хотя он главный тренер и мог что угодно сделать. Но он был не прав. Аленичев ему это высказал, произошел конфликт", - передает слова Павлюченко "Матч ТВ".
Теги: Павлюченко Спартак
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№1 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 10:01) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
на Евро,наверно,Гус попросил Рому ни при каких обстоятельствах за него не играть)))


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
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