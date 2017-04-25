Филипп Лам: сезон для "Баварии" может быть удачным и без победы в Лиге чемпионов

Капитан "Баварии" Филипп Лам считает, что сезон у команды может получиться очень удачным и без победы в Лиге чемпионов."Удачный или очень удачный сезон для "Баварии"? Это зависит от того, как выступит команда в розыгрыше Кубка Германии. Все знают, что мы хотим выиграть каждый турнир, в котором принимаем участие", - приводит слова Лама TZ.Напомним, "Бавария" проиграла "Реалу" в двухматчевом противостоянии 1/4 финала Лиги чемпионов (1:2, 2:4) и покинула турнир.