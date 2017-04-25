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Денис Глушаков дисквалифицирован на один матч и сможет сыграть с ЦСКА

Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал о решениях по итогам матча 24-го тура РФПЛ "Ростов" - "Спартак".

"По матчу "Ростов" - "Спартак" мы рассмотрели удаление полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова. Сам игрок присутствовал на заседании и сказал, что в его действиях не было умышленной агрессии. После эпизода он извинился на поле и после матча перед Нобоа.

Мы приняли решение не дисквалифицировать его дополнительно. Он пропустит только матч с "Уралом", - передаёт слова Григорьянца "Чемпионат".
Теги: Григорьянц Глушаков Спартак
Сегодня, 14:07
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№33 Написал: AndNow60 Карелия (Сегодня, 15:25) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Спартачей держат за уши на первом месте. confused


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Честь и совесть - превыше всего!
Регистрация: 25.01.2014
№32 Написал: yuri спб (Сегодня, 15:15) #
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online

Цитата: mustang
смеяться будем когда зенит не пройдет квалификацию к ле.там Еськовых нет

Там Еськковых пруд пруди в том то и фикус. Смеяться будем , но видимо кто нервно, кто весело ржа.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№31 Написал: mustang (Сегодня, 15:06) #
  • +1
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
А Глушака в Европе этот КДК не научит, ждите ЛЧ, посмеёмся вместе.

смеяться будем когда зенит не пройдет квалификацию к ле.там Еськовых нет
Регистрация: 23.12.2015
№30 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 15:01) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Кепончег УЕФА
2, как будто.
а есть разница между акцентированным ударом в лицо, кровищей,переломом носа и ударом в ногу не повлекший травму?
может не мимо?

я сразу сказал что Гарсия получит 4 игры.дали по моему 2 обязательнеых и 6 условки. а ты видел последствия удара глушакова?
пойми. в евыропе так жалеть не будут. доказанно кудряшовым витселем и т.д. кстати еськов именно по этим рекомендациям удалил бикфалви

Цитата: Кепончег УЕФА
Григорьянц: Еськов видел удар Дзюбы и посчитал это борьбой за позицию

а еще раньше защитник урала наработал на вторую желтую. и пенальти в ворота урала.
тут надо было или обоюдную красную или обоюдную желтую давать. свисток решил желтую


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Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№29 Написал: yuri спб (Сегодня, 15:00) #
  • +3
  •  (3)
online

Цитата: Кепончег УЕФА
а есть разница между акцентированным ударом в лицо, кровищей,переломом носа и ударом в ногу не повлекший травму?

Разница огромная в головах, сэр. Гарсия на лаве уже долго. А Глушака в Европе этот КДК не научит, ждите ЛЧ, посмеёмся вместе.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№28 Написал: ленка крокодилова (Сегодня, 14:57) #
  • +1
  •  (1)
online

Важно извиниться.До и после.Лучше заранее.


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за все родное
Регистрация: 22.04.2017
№27 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 14:51) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Skyline,
2, как будто.
а есть разница между акцентированным ударом в лицо, кровищей,переломом носа и ударом в ногу не повлекший травму?
может не мимо?

Цитата: vlees.....
Григорьянц: Еськов видел удар Дзюбы и посчитал это борьбой за позицию

Цитата: Skyline
так что опять мимо кассы.


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№26 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 14:39) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Skyline
реальный дебил это ты. и для таких как ты есть статья в СЭ с еськовым. где для вас все по полочкам разложенно, о том как судят в европе.
и да в след году вашего серванта за такой фол в европе закроют на 3 игры без всяких поблажек. так же как у нас витселя закрывали за такой же фол

иди в тазик с водой сядь,остуди пердак.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№25 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 14:37) #
  • -3
  •  (11)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Кепончег УЕФА
а сколько дали гарсии за вскрытый локтём еплет соперника и, по моему, сломанный нос?

если память не изменяет 2 или 3 игры пропустил. ели бь газинский не вышел в декабре на поле было бы все 6. так что опять мимо кассы.

Цитата: К.А.
а это ты у орлова спроси,он ведь эксперт невдолбенный.ты реально дебил.

реальный дебил это ты. и для таких как ты есть статья в СЭ с еськовым. где для вас все по полочкам разложенно, о том как судят в европе.
и да в след году вашего серванта за такой фол в европе закроют на 3 игры без всяких поблажек. так же как у нас витселя закрывали за такой же фол.


--------------------
Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№24 Написал: Распутин (Сегодня, 14:35) #
  • -1
  •  (5)
online

Цитата: yuri
Прямо сенсация , кто бы сомневался.

сказал кот... лениво облизав яйца.... удалился на гостевую...
Регистрация: 2.04.2017
№23 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 14:32) #
  • +1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
думал отменят..
ну ладно..перед цска злее будет!


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****,*-?
Регистрация: 22.05.2015
№22 Написал: yuri спб (Сегодня, 14:25) #
  • -1
  •  (7)
online

Прямо сенсация , кто бы сомневался.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№21 Написал: Карасик Тула (Сегодня, 14:25) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
А в чём сенсация?
Регистрация: 25.05.2013
№20 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 14:24) #
  • +5
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Skyline
а за что кудряшову в первом круге тогда дали 3 игры? после матча с вами? ведь моменты идентичны. так что сказки у себя в хлеву рассказывайте

а это ты у орлова спроси,он ведь эксперт невдолбенный.ты реально дебил.

Цитата: Кепончег УЕФА
Цитата: Skyline
КДК тупые дебилы.

а сколько дали гарсии за вскрытый локтём еплет соперника и, по моему, сломанный нос?

ты еще у него спроси сколько хульку дали за толчок судьи,ага.он те ответит.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№19 Написал: vlees..... (Сегодня, 14:21) #
  • +10
  •  (18)
online
Болеет за:
«Спартак»
Григорьянц: Еськов видел удар Дзюбы и посчитал это борьбой за позицию

АХАХха тащат кабинетный зенит как могут,боится воришка Миллер остаться без лч
Регистрация: 23.04.2017
№18 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 14:21) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Кепончег УЕФА
федн, заепал!
начинай заносить деньги в кабинеты! мог бы раскошелиться и на отмену кк

и на технарь ростову.цкц,томи,тереку и уралу до кучи.а он все жмется,гад.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№17 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 14:20) #
  • -9
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: stepanmlc
я в шоке!

Цитата: Skyline
КДК тупые дебилы.

согласен, где 3 матча шлюхе за удар в спину

а че Глушаков кого то в спину ударил? вроде ногой...в ногу...?
Регистрация: 22.08.2007
№16 Написал: Команда Зенит. (Сегодня, 14:20) #
  • -6
  •  (18)

Боятся как-бы свинки чемпионство не упустили...
Регистрация: 23.04.2017
№15 Написал: vlees..... (Сегодня, 14:20) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Чиф
Позорный Симонян чемпионат!!!

laughing
Регистрация: 23.04.2017
№14 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 14:20) #
  • +9
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Skyline
КДК тупые дебилы.

а сколько дали гарсии за вскрытый локтём еплет соперника и, по моему, сломанный нос?


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№13 Написал: Распутин (Сегодня, 14:19) #
  • +10
  •  (16)
online

и потекли... голубые сопли... ждём заднеприводных пенсионеров... блясинга и протекайку...
Регистрация: 2.04.2017
№12 Написал: Чиф Москва (Сегодня, 14:18) #
  • -9
  •  (23)
Болеет за:
ЦСКА
Позорный Симонян чемпионат!!!
Регистрация: 3.06.2010
№11 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 14:18) #
  • -7
  •  (17)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: К.А.
Цитата: Skyline
КДК тупые дебилы.

ну не могли они не давать дискву на матч с уралом,не могли.так почему дебилы?

а за что кудряшову в первом круге тогда дали 3 игры? после матча с вами? ведь моменты идентичны. так что сказки у себя в хлеву рассказывайте


--------------------
Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№10 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 14:18) #
  • +8
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
федн, заепал!
начинай заносить деньги в кабинеты! мог бы раскошелиться и на отмену кк


--------------------
Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№9 Написал: stepanmlc (Сегодня, 14:17) #
  • +10
  •  (16)
Болеет за:
«Спартак»
я в шоке!

Цитата: Skyline
КДК тупые дебилы.

согласен, где 3 матча шлюхе за удар в спину


--------------------
A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№8 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 14:16) #
  • +6
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Skyline
КДК тупые дебилы.

ну не могли они не давать дискву на матч с уралом,не могли.так почему дебилы?


--------------------
ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№7 Написал: Виталий Холотов (Сегодня, 14:15) #
  • -16
  •  (16)

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Регистрация: 25.04.2017
№6 Написал: vlees..... (Сегодня, 14:14) #
  • +5
  •  (17)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Skyline
КДК тупые дебилы.

Дебил тут только,за что должны были давать больше?Расскажи нам клоун:)
Регистрация: 23.04.2017
№5 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 14:14) #
  • -8
  •  (18)
online
Болеет за:
«Зенит»
КДК тупые дебилы.


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Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№4 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 14:12) #
  • +2
  •  (16)
Болеет за:
«Спартак»
ну и правильно.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
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