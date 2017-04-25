Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Лучший игрок 24 тура
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера 23:47
Виталий Мутко: мы работаем над вопросом по стадиону на товарищеский матч Россия – Чили (4)
Виталий Мутко: мы работаем над вопросом по стадиону на товарищеский матч Россия – Чили (4)
Вчера 23:42
Виталий Мутко: впереди решающие матчи, и нужно ответственно подходить к выбору арбитров (7)
Виталий Мутко: впереди решающие матчи, и нужно ответственно подходить к выбору арбитров (7)
Вчера 22:04
Сергей Хусаинов: судья что-то вспомнил и решил удалить Глушакова в преддверии решающих матчей (21)
Сергей Хусаинов: судья что-то вспомнил и решил удалить Глушакова в преддверии решающих матчей (21)
Вчера 21:26
Квинси Промес пообещал поработать над игрой в обороне (2)
Квинси Промес пообещал поработать над игрой в обороне (2)
Денис Глушаков: рад, что только один матч
Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков прокомментировал решение КДК РФС, который сегодня решил не применять дополнительных санкций к капитану красно-белых за удаление в игре с "Ростовом" (0:3).
"Рад, что только один матч, члены КДК справедливо разобрались в эпизоде!" - написал Глушаков в твиттере.
Таким образом, Глушаков пропустит матч 25-го тура премьер-лиги с "Уралом", но сможет принять участие в предстоящем столичном дерби с ЦСКА.
"Рад, что только один матч, члены КДК справедливо разобрались в эпизоде!" - написал Глушаков в твиттере.
Таким образом, Глушаков пропустит матч 25-го тура премьер-лиги с "Уралом", но сможет принять участие в предстоящем столичном дерби с ЦСКА.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.