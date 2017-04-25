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Денис Глушаков: рад, что только один матч

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков прокомментировал решение КДК РФС, который сегодня решил не применять дополнительных санкций к капитану красно-белых за удаление в игре с "Ростовом" (0:3).

"Рад, что только один матч, члены КДК справедливо разобрались в эпизоде!" - написал Глушаков в твиттере.

Таким образом, Глушаков пропустит матч 25-го тура премьер-лиги с "Уралом", но сможет принять участие в предстоящем столичном дерби с ЦСКА.
Теги: Глушаков
Сегодня, 14:43
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8
(3)
№8 Написал: safonas (Сегодня, 15:06) #
  • -1
  •  (1)

справедливо


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№7 Написал: ленка крокодилова (Сегодня, 14:55) #
  • -4
  •  (4)
online

А чем он расплатился?


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за все родное
Регистрация: 22.04.2017
№6 Написал: Миша Люберцы Люберцы (Сегодня, 14:55) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Уффф... теперь надо к дерби с ослами готовиться. В воскресенье может многое произойти, хотя для начала, надо - победить...
Регистрация: 10.01.2014
№5 Написал: vlees..... (Сегодня, 14:52) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: RoboGeo
рад, что не в зад, пе ди к

В зад это по вашей части relaxed
Регистрация: 23.04.2017
№4 Написал: Tambov.kb (Сегодня, 14:51) #
  • +3
  •  (3)

RoboGeo,
В зад вас помоечных....
Регистрация: 12.02.2017
№3 Написал: RoboGeo Эс Пи Би (Сегодня, 14:46) #
  • -8
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
рад, что не в зад, пе ди к
Регистрация: 31.05.2016
№2 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 14:46) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
"Рад, что только один матч, члены КДК справедливо разобрались в эпизоде!"

иногда и они могут справедливо.иногда.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№1 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 14:45) #
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Денис, готовься к дерби! )) тебя ждет акинфеев smile


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****,*-?
Регистрация: 22.05.2015
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