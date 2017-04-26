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В Самаре к ЧМ-2018 неприглядные дома оградят 2,5-метровыми заборами (фото)

В Самаре к чемпионату мира 2018 года намерены оградить заборами неприглядные дома по улицам гостевых маршрутов, передает "Комсомольская правда". Высота ограждений будет достигать 2-2,5 метра.

Сообщается, что на эти работы из местного бюджета будет потрачено 21 млн рублей.

"Аварийные расселённые дома, которые пока нет возможности снести, временно скроют за фальшфасадами. К примеру, в них нуждается первый квартал посёлка Мехзавод, но это экстренная мера.

Те постройки, которые находятся в неприглядном виде, огородят заборами. Большая часть таких зданий находится вдоль Ракитовского и Красноглинского шоссе, в Ленинском и Октябрьском районах. Основная задача – не столько закрыть, сколько создать красивый облик.

Чтобы работа шла быстрее, мы подключили молодежные стройотряды и просим жителей: если хотите помочь, то обратитесь в районную администрацию, где подскажут телефоны и адреса пунктов приёма", – рассказала исполняющая обязанности руководителя департамента градостроительства Самары Елена Бондаренко.

Сегодня, 10:46
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№9 Написал: Голеодор Москва (Сегодня, 12:19) #
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online
Болеет за:
«Алания»
Цитата: К.А.
это посреди города такие милые домики в Самаре стоят? flushed

Эх, Россия,- бескрайние просторы, леса, моря, зелёные луга...
Мил человек, ты спозаранку выйди из последней станции метро, да проскочи километров 150-200 по Руси, вот таким хибарам несчесть там, а и похуже там же есть... disappointed_relieved
Регистрация: 3.05.2015
№8 Написал: guyfox18 Москва (Сегодня, 12:12) #
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Интересно, а в Бразилии на ЧМ 2014, фавелы тоже прятали или тоже стеснялись своего бедного народа?
Регистрация: 19.10.2011
№7 Написал: Frost_033 Акапулько (Сегодня, 11:58) #
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Болеет за:
«Спартак»
Посмотрите как готовили Суздаль к визиту президента...

http://1gatta-felice.livejour
nal.com/495643.html
Регистрация: 14.06.2015
№6 Написал: ТАНЯ ГАЙКА Выборг (Сегодня, 11:29) #
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
И больно надо это?В той же Англии лучше что ли?Там хорошо только в сельской местности.А города сплошь пром.зона и задрипозные дома.
Регистрация: 15.06.2016
№5 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 11:17) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
это посреди города такие милые домики в Самаре стоят? flushed


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№4 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 11:15) #
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online
Болеет за:
«Химки»
Какая красота,будь у меня лишние деньги эти дома реставрировал бы или заново отстроил бы точно такие же.Вон в дали стоит бетонное чудо((.,разве с чем то сравнишь эти домики эти произведение искусства , материальный продукт художественного творчества , сознательной деятельности человека.

во время олимп. на дороге в Аэропорт,частные дома тоже закрыли высокими заборами
,получилось очень даже симпатично..
Регистрация: 17.03.2008
№3 Написал: AnK. (Сегодня, 11:12) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Зачем тогда там проводить игры ЧМ? Железных коробок понастроили в таких городах. Смысл?
Регистрация: 1.02.2017
№2 Написал: Ksandos 2 Санкт-Петербург (Сегодня, 10:59) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: miha76
В этом вся Россия. Красивый забор за которым полная разруха

Да не.. Это не Россия, это россиянство...
Регистрация: 19.03.2017
№1 Написал: miha76 Санкт-Петербург (Сегодня, 10:53) #
  • +8
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Болеет за:
«Зенит»
В этом вся Россия. Красивый забор за которым полная разруха
Регистрация: 21.09.2007
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