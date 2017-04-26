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Финал Кубка России доверено судить Алексею Николаеву

РФС назначил арбитров и инспектора на финальный матч Кубка России. Решающую кубковую встречу сезона доверено судить Алексею Николаеву из Москвы. Напомним, игра состоится 2 мая в Сочи.

"Урал" – "Локомотив": судья – Алексей Николаев (Москва); ассистенты судьи – Николай Богач (Люберцы), Андрей Глот (Ярославль);

Дополнительные ассистенты судьи – Михаил Вилков (Нижний Новгород), Алексей Матюнин (Москва); резервный судья – Вячеслав Семенов (Гатчина); инспектор – Андрей Бутенко (Москва).

РФС
Сегодня, 10:50
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12
(3)
№12 Написал: Wolfenstein (Сегодня, 12:56) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
один из лучших на данный момент
Регистрация: 25.04.2017
№11 Написал: Frost Vjhjp (Сегодня, 12:53) #
  • 0
  •  (0)
online

А Еськов где?
Регистрация: 5.02.2017
№10 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 12:48) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: 120220
Из Ростова то нельзя было судью назначить.

Ты про Иванова? Хорошая шутка, надеюсь его больше на Локо не назначат. Хотя как знать, сам признал, что отнял победу, значит должен.
Регистрация: 29.10.2010
№9 Написал: паровоз (Сегодня, 12:22) #
  • +1
  •  (1)

Цитата: 120220
Московский судья. Может Уралу вообще в Сочи не ездить. Из Ростова то нельзя было судью назначить.

в субботу был ростовский
Регистрация: 25.06.2016
№8 Написал: nuruder NN (Сегодня, 12:13) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
зря конечно, что московского судью на матч с московской командой. С другой стороны, за Николаевым не припомню косяков.
Регистрация: 6.03.2013
№7 Написал: Nister19 Ульяновск (Сегодня, 12:01) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Eugene24
Цитата: Nister19
Московский судья на Московскую команду. Интересно.


Ну он и Спартак - ЦСКА судил, отсудил безконфликтно. Я правда счет забыл в той встрече...

НУ так одно дело, когда две московские команды играют. Это не редкость. А тут то вторая команда из другого города.


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Регистрация: 1.03.2017
№6 Написал: 120220 (Сегодня, 12:00) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Урал»
Московский судья. Может Уралу вообще в Сочи не ездить. Из Ростова то нельзя было судью назначить.
Регистрация: 29.07.2008
№5 Написал: Eugene24 Россия, Красноярск (Сегодня, 11:54) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: К.А.
вот лучше б дерби ему опять дали судить.

Цитата: Eugene24
Ну он и Спартак - ЦСКА судил, отсудил безконфликтно. Я правда счет забыл в той встрече)

не показал ни одной карточки,кстати.а счет...

на,глянь. smile


Ты посмотриии, что творится)


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"Если возникают какие то вопросы, то мы садимся, общаемся минут 20, а потом решаем, что я прав"
Регистрация: 7.04.2011
№4 Написал: Ksandos 2 Санкт-Петербург (Сегодня, 11:49) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Странный выбор арбитра.
Урал то не против?
Регистрация: 19.03.2017
№3 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 11:48) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
вот лучше б дерби ему опять дали судить.

Цитата: Eugene24
Ну он и Спартак - ЦСКА судил, отсудил безконфликтно. Я правда счет забыл в той встрече)

не показал ни одной карточки,кстати.а счет...

на,глянь. smile


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№2 Написал: Eugene24 Россия, Красноярск (Сегодня, 11:45) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Nister19
Московский судья на Московскую команду. Интересно.


Ну он и Спартак - ЦСКА судил, отсудил безконфликтно. Я правда счет забыл в той встрече...


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"Если возникают какие то вопросы, то мы садимся, общаемся минут 20, а потом решаем, что я прав"
Регистрация: 7.04.2011
№1 Написал: Nister19 Ульяновск (Сегодня, 11:43) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Московский судья на Московскую команду. Интересно.


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Регистрация: 1.03.2017
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