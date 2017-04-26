Финал Кубка России доверено судить Алексею Николаеву

РФС назначил арбитров и инспектора на финальный матч Кубка России. Решающую кубковую встречу сезона доверено судить Алексею Николаеву из Москвы. Напомним, игра состоится 2 мая в Сочи.: судья – Алексей Николаев (Москва); ассистенты судьи – Николай Богач (Люберцы), Андрей Глот (Ярославль);Дополнительные ассистенты судьи – Михаил Вилков (Нижний Новгород), Алексей Матюнин (Москва); резервный судья – Вячеслав Семенов (Гатчина); инспектор – Андрей Бутенко (Москва).