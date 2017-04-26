Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 24 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

СМИ: бюджет "Рубина" составит 125 миллионов долларов

Группа компаний "ТАИФ" выделяет на поддержку массового и профессионального спорта, а также популяризацию здорового образа жизни в Татарстане более 10 миллиардов рублей.

Ведущий программы "Семь дней" на телеканале "ТНВ" Ильшат Аминов сообщил, что бюджет "Рубина" в сезоне-2016/17 составляет 7 миллиардов рублей (125 миллионов долларов), передает "Реальное время".

Эта сумма сравнима с затратами лидирующего "Спартака". В марте 2016 года президент "Рубина" Ильсур Метшин рассказывал, что клуб сократил бюджет до 50 миллионов евро.
Теги: Рубин
Сегодня, 11:48
Напечатать
9
(1)
№9 Написал: AlexCM Москва КБ Бибирево (Сегодня, 12:46) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»

Команда Игроки Стоимость, € Среднее, €
Зенит 75 106,100,000 4,080,769
ЦСКА 46 100,000,000 4,761,905
Спартак 75 93,300,000 3,887,500
Краснодар 78 74,100,000 3,221,739
Локомотив 56 64,300,000 2,572,000
Рубин 58 58,000,000 2,320,000
Ростов 52 49,900,000 2,495,000
Терек 51 40,300,000 1,550,000
Анжи 60 21,250,000 732,759
Уфа 49 20,150,000 839,583
Урал 67 18,650,000 666,071
Крылья Советов 51 18,250,000 793,478
Оренбург 59 16,250,000 625,000
Арсенал 79 15,000,000 652,174
Амкар 48 12,950,000 588,636
Томь 43 3,350,000 223,333


--------------------
ВПЕРЁД-СПАРТАК,ВПЕРЁД РОДНОЙ!!!!!
Регистрация: 12.11.2006
№8 Написал: CSKA-11 (Сегодня, 12:25) #
  • -1
  •  (5)

Цитата: Кепончег УЕФА
ах, да.. у Спартака бюджет всегда был на ровне 70-80 лямов, и резких скачков не припоминается

Да ты пистишь,конопатый! wink У спама ниже 120 лямов в последние годы бюджета не было,он уверенно идет за Зенитом,не считая редких выскочек типа Анжи и Динамо!
Вот тебе первая попавшаяся ссылочка:http://sport.rbc.ru/news/5757
94bd9a794718a63de4a7

Цитата: Кепончег УЕФА
ебанашки... потратили больше всех,

Вот эти слова,кстати,очень применимы к спаму последних 14 лет,учитывая выхлоп!А Рубин в отличии от спама выиграл за эти годы намного больше!
Регистрация: 5.03.2017
№7 Написал: Руслан Гарин казань (Сегодня, 12:18) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Рубин»
позор...метшин мэр казани - занимайся лучше городом...
Регистрация: 26.04.2016
№6 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 12:17) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vovei
интересно, какой бюджет у зенита, думаю, минимум в 2 раза больше чем у спартака...

под ле(если они туда попадут) они серьезно усиливаться будут.


--------------------
ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№5 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 12:16) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
нет Бердыева и нет Рубина! или без Бердыева рубин хороший середнячок!


--------------------
меняю чемпионства Спартака 2016-2017 на вечный бан!
Регистрация: 22.05.2015
№4 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 12:13) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
ебанашки... потратили больше всех, пребывают в перди, болельщиков 3 тыщи ходит, а бюджет планируют в 125 лямов.
ах, да.. у Спартака бюджет всегда был на ровне 70-80 лямов, и резких скачков не припоминается


--------------------
Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№3 Написал: vovei (Сегодня, 12:13) #
  • 0
  •  (4)
online

интересно, какой бюджет у зенита, думаю, минимум в 2 раза больше чем у спартака...
Регистрация: 6.04.2017
№2 Написал: спартак 1979 Урал (Сегодня, 12:01) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zen-it
А Рубин находится чуть ли не в зоне вылета.

А Зеня в зоне лиги европы
Регистрация: 10.08.2007
№1 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 11:59) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
А Рубин находится чуть ли не в зоне вылета.
Регистрация: 5.04.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.