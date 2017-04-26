Губернатор - о строительстве "Крестовского": компетентные органы во всем разберутся, а мы им поможем

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко рассказал, что расходы на строительство стадиона "Крестовский" будут проверяться компетентными органами."Могу сказать, что конкретные цифры станут известны, когда компетентные органы спокойно разберутся во всем, что сопровождало стройку, а мы им в этом поможем. Я уверен, что город достойно проведет игры Кубка конфедераций", – сказал Полтавченко во время отчета перед депутатами Заксобрания.Ранее Федеральная антимонопольная служба сообщала, что продолжит проводить проверки. Контракты до 1 миллиарда будет изучать Санкт-Петербургское УФАС, свыше этой суммы – центральный аппарат ФАС.Последняя сметная стоимость стадиона превысила 43 миллиарда рублей.