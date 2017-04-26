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Губернатор - о строительстве "Крестовского": компетентные органы во всем разберутся, а мы им поможем

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко рассказал, что расходы на строительство стадиона "Крестовский" будут проверяться компетентными органами.

"Могу сказать, что конкретные цифры станут известны, когда компетентные органы спокойно разберутся во всем, что сопровождало стройку, а мы им в этом поможем. Я уверен, что город достойно проведет игры Кубка конфедераций", – сказал Полтавченко во время отчета перед депутатами Заксобрания.

Ранее Федеральная антимонопольная служба сообщала, что продолжит проводить проверки. Контракты до 1 миллиарда будет изучать Санкт-Петербургское УФАС, свыше этой суммы – центральный аппарат ФАС.

Последняя сметная стоимость стадиона превысила 43 миллиарда рублей.

ТАСС
Теги: Крестовский Зенит
Сегодня, 12:21
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8
(2)
№8 Написал: vovei (Сегодня, 12:52) #
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online

Цитата: tar-tas
Вот просто интересно, кого в "крайние" определят: сторожа, или штукатура? Того и другого Джамшутом кличут.

Его фамилия Фунт, он зиц-председатель и ему 90 лет. Он всю жизнь сидел за других.
Вот кто будет крайним.
Регистрация: 6.04.2017
№7 Написал: VS1976 ЮФО (Сегодня, 12:52) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
А что вы хотели - путинская система правления страной! Обмани и укради!


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У казака вся жизнь-война,
В казачьем сердце страха нет!
Регистрация: 27.08.2007
№6 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 12:50) #
  • +2
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Хотелось бы чтобы не спокойно, а по всей строгости и жестко.
Проворовали 2/3 бюджета и в ус не дуют.


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
-1383
Регистрация: 2.05.2014
№5 Написал: serega_user (Сегодня, 12:50) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Чем бы ни занималось государство - везде отмывают громадные суммы денег. Только этот стадион насколько пострадал от жадных чинуш. В Москве сейчас по крупному отмоют на сносе пятиэтажек...


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№4 Написал: нетрал (Сегодня, 12:35) #
  • +4
  •  (4)

результат то мы не узнаем.....все будет шито-крыто....
Регистрация: 26.04.2017
№3 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 12:35) #
  • +1
  •  (3)
online

Вот просто интересно, кого в "крайние" определят: сторожа, или штукатура? Того и другого Джамшутом кличут.


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От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008
№2 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 12:31) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
сам себя подставит что ли?верится с трудом.

Цитата: SHIGA
вот честно? задумка хорошая.. а получилось эконом гамнище

почему гамнище?самый большой сортир.с прилегающим к нему полем.оригинально же.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№1 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 12:23) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
вот честно? задумка хорошая.. а получилось эконом гамнище


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меняю чемпионства Спартака 2016-2017 на вечный бан!
Регистрация: 22.05.2015
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