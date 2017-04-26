Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Лучший игрок 24 тура
Новости партнеров
Лента новостей:
20:09
Вячеслав Булавин: в матче ЦСКА - "Спартак" питерцам нужно болеть за красно-белых, если "Зенит" хочет в ЛЧ (12)
Вячеслав Булавин: в матче ЦСКА - "Спартак" питерцам нужно болеть за красно-белых, если "Зенит" хочет в ЛЧ (12)
19:10
Мирча Луческу: в эпизоде с пенальти судья был рядом, он разобрался в этом эпизоде лучше, чем я (15)
Мирча Луческу: в эпизоде с пенальти судья был рядом, он разобрался в этом эпизоде лучше, чем я (15)
13:59
Андрей Будогосский: назначение Николаева можно рассматривать как награду за преданность футболу
Андрей Будогосский: назначение Николаева можно рассматривать как награду за преданность футболу
Вячеслав Булавин: в матче ЦСКА - "Спартак" питерцам нужно болеть за красно-белых, если "Зенит" хочет в ЛЧ
Бывший защитник "Зенита" Вячеслав Булавин в интервью для корреспондента Rusfootball.info поделился мнением о победе своего экс-клуба в игре 25-го тура Премьер-Лиги с "Оренбургом" (1:0).
- О матче:
"Оренбург" хорошо изучил игру "Зенита", не дав питерцам проводить скоростные атаки и оказывая прессинг на чужой половине поля. Игра "сине-бело-голубых" из-за этого замедлилась, в связи с чем они больше пытались контролировать мяч. Учитывая, что "Зенит" борется за попадание в Лигу чемпионов, об игре команды что-то сложно сказать, впечатлений никаких нет. Невозможно назвать увиденное следствием хорошего состояния "Зенита".
В атаке команда выглядит очень невразумительно. Все атаки строятся через подключения крайних защитников, которые не всегда приносят пользу. Сегодня было один-два голевых момента, созданные именно после подключения Смольникова и Жиркова. А во втором тайме команда и вовсе физически смотрелась не очень, и это я наблюдаю далеко не в первой игре. В обороне суета, с давлением соперника с трудом команда справляется, еле отбивается.
Описанное выше - не следствие давления в связи с положением в турнирной таблице, а систематика, скорее. И в предыдущих матчах было видно, что команда сейчас не та, что была осенью. Все игры второй части сезона в исполнении "Зенита" не впечатляют. И самое главное, все футболисты, которые ярко проявляли себя в первой части сезона сейчас абсолютно не впечатляют. Жулиано, например. Шатов... Не знаю, что с командой произошло. Индивидуально сильные игроки, всё могут, но почему они дальше не прогрессируют... более того, регрессируют...
- Об атакующей линии команды:
В каком-то плане не яркая игра в атаке - следствие и проблем футболистов, и тактическое однообразие. Если на поле Дзюба - это один футбол, при других - другой. Нельзя же всё время надеяться на Данни, например. Ну подключаются к атакам Смольников или Жирков, но в этот момент в штрафную никто не влетает из питерцев. Стоят и наблюдают. И я вообще не вижу ударов со средней дистанции. Ни от кого. Мелкие передачи, передачи, передачи...
- Об игре Лунёва:
Сейчас он доказывает, что не зря является основным голкипером. Он не ошибался в тех матчах, в которых появлялся на поле. Наоборот, он в каждой игре выручает "Зенит". Наверное, правильно, что Лунёв стал основным вратарём "Зенита".
- О турнирной таблице и московском дерби в следующем туре:
О чемпионстве для "Зенита" я уже и не говорю, потому что с такой игрой чемпионом стать невозможно. Что касается дерби - пускай выиграет сильнейший! Но если "Зенит" хочет занять второе место, то питерцам нужно будет переживать за "Спартак".
- О матче:
"Оренбург" хорошо изучил игру "Зенита", не дав питерцам проводить скоростные атаки и оказывая прессинг на чужой половине поля. Игра "сине-бело-голубых" из-за этого замедлилась, в связи с чем они больше пытались контролировать мяч. Учитывая, что "Зенит" борется за попадание в Лигу чемпионов, об игре команды что-то сложно сказать, впечатлений никаких нет. Невозможно назвать увиденное следствием хорошего состояния "Зенита".
В атаке команда выглядит очень невразумительно. Все атаки строятся через подключения крайних защитников, которые не всегда приносят пользу. Сегодня было один-два голевых момента, созданные именно после подключения Смольникова и Жиркова. А во втором тайме команда и вовсе физически смотрелась не очень, и это я наблюдаю далеко не в первой игре. В обороне суета, с давлением соперника с трудом команда справляется, еле отбивается.
Описанное выше - не следствие давления в связи с положением в турнирной таблице, а систематика, скорее. И в предыдущих матчах было видно, что команда сейчас не та, что была осенью. Все игры второй части сезона в исполнении "Зенита" не впечатляют. И самое главное, все футболисты, которые ярко проявляли себя в первой части сезона сейчас абсолютно не впечатляют. Жулиано, например. Шатов... Не знаю, что с командой произошло. Индивидуально сильные игроки, всё могут, но почему они дальше не прогрессируют... более того, регрессируют...
- Об атакующей линии команды:
В каком-то плане не яркая игра в атаке - следствие и проблем футболистов, и тактическое однообразие. Если на поле Дзюба - это один футбол, при других - другой. Нельзя же всё время надеяться на Данни, например. Ну подключаются к атакам Смольников или Жирков, но в этот момент в штрафную никто не влетает из питерцев. Стоят и наблюдают. И я вообще не вижу ударов со средней дистанции. Ни от кого. Мелкие передачи, передачи, передачи...
- Об игре Лунёва:
Сейчас он доказывает, что не зря является основным голкипером. Он не ошибался в тех матчах, в которых появлялся на поле. Наоборот, он в каждой игре выручает "Зенит". Наверное, правильно, что Лунёв стал основным вратарём "Зенита".
- О турнирной таблице и московском дерби в следующем туре:
О чемпионстве для "Зенита" я уже и не говорю, потому что с такой игрой чемпионом стать невозможно. Что касается дерби - пускай выиграет сильнейший! Но если "Зенит" хочет занять второе место, то питерцам нужно будет переживать за "Спартак".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.