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Вячеслав Булавин: в матче ЦСКА - "Спартак" питерцам нужно болеть за красно-белых, если "Зенит" хочет в ЛЧ

Вячеслав Булавин: в матче ЦСКА - "Спартак" питерцам нужно болеть за красно-белых, если "Зенит" хочет в ЛЧ Бывший защитник "Зенита" Вячеслав Булавин в интервью для корреспондента Rusfootball.info поделился мнением о победе своего экс-клуба в игре 25-го тура Премьер-Лиги с "Оренбургом" (1:0).

- О матче:

"Оренбург" хорошо изучил игру "Зенита", не дав питерцам проводить скоростные атаки и оказывая прессинг на чужой половине поля. Игра "сине-бело-голубых" из-за этого замедлилась, в связи с чем они больше пытались контролировать мяч. Учитывая, что "Зенит" борется за попадание в Лигу чемпионов, об игре команды что-то сложно сказать, впечатлений никаких нет. Невозможно назвать увиденное следствием хорошего состояния "Зенита".

В атаке команда выглядит очень невразумительно. Все атаки строятся через подключения крайних защитников, которые не всегда приносят пользу. Сегодня было один-два голевых момента, созданные именно после подключения Смольникова и Жиркова. А во втором тайме команда и вовсе физически смотрелась не очень, и это я наблюдаю далеко не в первой игре. В обороне суета, с давлением соперника с трудом команда справляется, еле отбивается.

Описанное выше - не следствие давления в связи с положением в турнирной таблице, а систематика, скорее. И в предыдущих матчах было видно, что команда сейчас не та, что была осенью. Все игры второй части сезона в исполнении "Зенита" не впечатляют. И самое главное, все футболисты, которые ярко проявляли себя в первой части сезона сейчас абсолютно не впечатляют. Жулиано, например. Шатов... Не знаю, что с командой произошло. Индивидуально сильные игроки, всё могут, но почему они дальше не прогрессируют... более того, регрессируют...

- Об атакующей линии команды:

В каком-то плане не яркая игра в атаке - следствие и проблем футболистов, и тактическое однообразие. Если на поле Дзюба - это один футбол, при других - другой. Нельзя же всё время надеяться на Данни, например. Ну подключаются к атакам Смольников или Жирков, но в этот момент в штрафную никто не влетает из питерцев. Стоят и наблюдают. И я вообще не вижу ударов со средней дистанции. Ни от кого. Мелкие передачи, передачи, передачи...

- Об игре Лунёва:

Сейчас он доказывает, что не зря является основным голкипером. Он не ошибался в тех матчах, в которых появлялся на поле. Наоборот, он в каждой игре выручает "Зенит". Наверное, правильно, что Лунёв стал основным вратарём "Зенита".

- О турнирной таблице и московском дерби в следующем туре:

О чемпионстве для "Зенита" я уже и не говорю, потому что с такой игрой чемпионом стать невозможно. Что касается дерби - пускай выиграет сильнейший! Но если "Зенит" хочет занять второе место, то питерцам нужно будет переживать за "Спартак".
Теги: Булавин ЦСКА Спартак Зенит Оренбург
Сегодня, 20:09
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12
(2)
№12 Написал: Шмайхель (Сегодня, 21:55) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Пашка,почему тебе сообщения не проходят? Ты либо шаман,либо модер..,даже в личку не получается.Содержит недопустимый текст))) Какого уя? Там даже без матов?!


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Настоящий датский вратарь!
Регистрация: 24.04.2017
№11 Написал: pasha Киров (Сегодня, 21:32) #
  • +1
  •  (3)

Цитата: Шмайхель
Редкий случай - хочется и коней в дерби нахлобучить и чтобы им очков хватило для второго места в чемпионате.

Вторую часть для отмазы готовь...мол специально слили,дабы Зенит в лигу не попал...


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И это всё моя столица мира! Не Токио, не Вашингтон,а русский город Киров!!!
Регистрация: 22.11.2008
№10 Написал: Бриг (Сегодня, 21:22) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Краснодар»
С такой игрой Зенит в ЛЧ не хочет..
Регистрация: 21.11.2016
№9 Написал: Шмайхель (Сегодня, 21:15) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Редкий случай - хочется и коней в дерби нахлобучить и чтобы им очков хватило для второго места в чемпионате..


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Настоящий датский вратарь!
Регистрация: 24.04.2017
№8 Написал: avlasov1981 С-Пб (Сегодня, 20:51) #
  • -3
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vlees.....
Не дадим питерскому шапито попасть в лч

теперь ваше шапито будем осенью смотреть bowtie

Цитата: Colambous
За свиней?..Нах...Как он воще мог это произнести,чтоб болеть за свиней...Болеть за поросят,признак плохого воспитания.

ЗОЛОТЫЕ СЛОВА bowtie
Регистрация: 16.04.2016
№7 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 20:40) #
  • -8
  •  (12)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Vik-Nik
И что от этого изменится?

Да, поболеем и спартак победит, без нашего боления им нифига не светит, шансов нет. confused


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№6 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 20:36) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vlees.....
Не дадим питерскому шапито попасть в лч

вперед,Москва! relaxed


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№5 Написал: Vik-Nik оттуда (Сегодня, 20:33) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
И что от этого изменится?
Регистрация: 30.10.2011
№4 Написал: Роман Буровский (Сегодня, 20:28) #
  • -3
  •  (3)
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Регистрация: 26.04.2017
№3 Написал: vlees..... (Сегодня, 20:27) #
  • +1
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Не дадим питерскому шапито попасть в лч
Регистрация: 23.04.2017
№2 Написал: pasha Киров (Сегодня, 20:22) #
  • -2
  •  (10)

Не тот случай..., в международных- поболею,а во внутреннем ни за что!!!!!!


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И это всё моя столица мира! Не Токио, не Вашингтон,а русский город Киров!!!
Регистрация: 22.11.2008
№1 Написал: Colambous Южный берег Ледовитого океана (Сегодня, 20:20) #
  • -5
  •  (17)

За свиней?..Нах...Как он воще мог это произнести,чтоб болеть за свиней...Болеть за поросят,признак плохого воспитания.
Регистрация: 24.11.2016
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