Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 24 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

Джанни Инфантино: на ЧМ-2018 будут использоваться видеоповторы

Президент ФИФА Джанни Инфантино сообщил, что система видеоповторов будет использоваться на ЧМ-2018 в России.

"Мы будем использовать систему видеоассистента судьи на чемпионате мира 2018 года, потому что до сих пор мы получали только положительные отзывы о ней", - цитирует Инфантино FrancePress.
Теги: Инфантино
Сегодня, 20:38
Напечатать
5
(2)
№5 Написал: Роман Буровский (Сегодня, 21:16) #
  • -3
  •  (3)
online

Ресурс с прогнозами на теннис. Информация с фиксированным исходом с первых уст. Пробные матчи. Скидки до 90% с бонус кодом " First". Сайт - wintennis.i n
Регистрация: 26.04.2017
№4 Написал: Кристоф (Сегодня, 20:58) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: К.А.
кончилась веселая жизнь бомжеишаков.после чм и к нам в чемп внедряд

Дзюба взгрустнул.
Регистрация: 16.08.2008
№3 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 20:51) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
кончилась веселая жизнь бомжеишаков.после чм и к нам в чемп внедряд smirk


--------------------
ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№2 Написал: Ksandos 2 Санкт-Петербург (Сегодня, 20:40) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Неужто свершится?! При нашей жизни...
Регистрация: 19.03.2017
№1 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 20:40) #
  • +4
  •  (6)
online

Родили все таки!


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.