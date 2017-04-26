Джанни Инфантино: на ЧМ-2018 будут использоваться видеоповторы

Президент ФИФА Джанни Инфантино сообщил, что система видеоповторов будет использоваться на ЧМ-2018 в России.



"Мы будем использовать систему видеоассистента судьи на чемпионате мира 2018 года, потому что до сих пор мы получали только положительные отзывы о ней", - цитирует Инфантино FrancePress.